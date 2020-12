Preguntas Aprende en Casa 2 SEP | Primaria 1° y 2° grado, 14 de Diciembre: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 2, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación básica. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este lunes 14 de diciembre para Primero y Segundo grado de educación Primaria. La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel Primaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 2 este lunes.

1° PRIMARIA

VALORES

Calabozos y emociones

Aprendizaje esperado: Identifica situaciones que le generan emociones aflictivas y elige la respuesta que genere bienestar para él o ella y los demás.

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás situaciones que le generan emociones aflictivas y elige la respuesta que genere bienestar para él o ella y los demás.

Jugarás un juego llamado: “Calabozos y emociones”, para ello necesitarás un dado.

¿Qué hacemos?

El juego de “Calabozos y emociones” te ayuda a entender, qué puedes hacer cuando te sientes alterado por las emociones. También te ayuda a encontrar respuestas cuando sientes sorpresa, tristeza, enojo, bueno hasta alegría.

El juego sucede en el tablero de las decisiones y se trata de que vayas avanzando por las casillas:

Artes

Teatro de papel, creatividad y las festividades

Aprendizaje esperado: Experimenta manifestaciones artísticas en un proyecto con base en los festejos de su comunidad.

Énfasis: Artes, juegos e infancia: la niñez y las festividades mexicanas.

¿Qué vamos a aprender?

Experimentarás manifestaciones artísticas en un proyecto con base en los festejos de tu comunidad.

Para esta sesión necesitarás: colores de madera, palitos de madera, pegamento, tijeras de punta redonda, pliegos de opalina.

En esta sesión y en sesiones futuras, estarás trabajando algunas tradiciones mexicanas desde una mirada artística para explorar las diversas maneras de expresión, la música, el movimiento y los colores.

¿Qué hacemos?

Actividad 1. Una nochebuena.

Julio es un hombre, que le gusta ayudar a la gente, él es un especialista y siempre carga un maletín.

Camina por las calles regalando historias, en esta sesión leerás una de las historias de las que acostumbra a obsequiar. Además de historias, en su maletín también tiene unos pequeños títeres de papel, en los que se apoya para contar sus historias. La historia que a continuación se presenta, se llama: “La flor de nochebuena”

Para leer la historia, puedes colocar como música de fondo, el siguiente audio:

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

Todo en orden

Aprendizaje esperado: Identifica actividades cotidianas que realiza en su casa y en la escuela, la distribución de responsabilidades y la organización del tiempo.

Énfasis: Ordenar cronológicamente algunas actividades cotidianas para organizar el tiempo.

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás actividades cotidianas que realizas en tu casa y en la escuela, la distribución de responsabilidades y la organización del tiempo.

En la sesión de hoy, continuarás repasando el orden de las actividades.

Necesitarás para esta sesión: Tu libro de texto Conocimiento del Medio.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P1COA.htm

¿Qué hacemos?

Ordena las siguientes letras, que son clave para la sesión. Observa que cada una tiene un número, eso te servirá para guiarte.

LENGUAJE

¡Inician igual que nuestros nombres!

Aprendizaje esperado: Reconoce la forma escrita de los nombres de sus compañeros de grupo y utiliza ese conocimiento como referencia para identificar y utilizar las letras y formar otras palabras.

Énfasis: Ampliación del repertorio de palabras y grafías.

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás la forma escrita de los nombres de tus compañeros de grupo y utilizarás ese conocimiento como referencia para identificar y utilizar las letras y formar otras palabras.

Ampliarás tu repertorio de palabras y grafías.

Para esta sesión necesitarás:

Hojas blancas o un cuaderno.

Lápiz.

Lápices de colores.

Tu libro de texto Lengua Materna. Español.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P1ESA.htm

2° GRADO

VALORES

Tus emociones son tus decisiones

Aprendizaje esperado: Identifica las causas y efectos de sus respuestas provocadas por las emociones básicas.

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás las causas y efectos de tus respuestas provocadas por las emociones básicas.

¿Qué hacemos?

En esta sesión vas a conocer un día de trabajo de Juan Manuel Brinquitos, descubre que fue lo que le sucedió un día cuando entro a un foro a la grabación de su programa, pero Juan se había equivocado de lugar.

Juan: Muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas a este programa de concursos en el que habrá grandes sorpresas y al final también habrá grandes premios para hacer nuestra vida mejor.

Andrés estaba desconcertado por lo que le dijo: Oiga, no. Está usted confundido, esto es “Emociones en aprende” no es un programa de concursos.

Juan: ¡Ah que mi amigo! ¿No te has dado cuenta de que aún no despiertas y que estás soñando? ¿Cómo te llamas?

Andrés: No, estoy conduciendo “Emociones en aprende” y tenemos que iniciar ya, estoy sorprendido y me llamo Andrés.

Juan: ¡Perfectamente bien contestado! las emociones que nos hacen la vida mejor, claro, si la sabemos aprovechar.

Andrés: ¡No, claro que no! -Andrés ya se encontraba muy enojado- definitivamente, las cosas tienen que ser cómo siempre han sido, así que ¡Seguridad! vengan a sacar a este señor de aquí.

Juan: Calma, tranquilo, piensa, analiza. Esta puede ser una gran oportunidad para que este programa sea diferente y puedas explorar cosas nuevas que pueden servirte.

Andrés: Puede que tengas razón, debo tomar una decisión sin apresurarme, con calma. Ahora que pienso lo que dijiste, creo que puede ser interesante intentar algo nuevo, pero si no sale bien será tu responsabilidad.

Juan: No, no, no. Si sale bien, será gracias a ti y a mí y si no sale como lo esperábamos, también será tu responsabilidad y la mía. Es como todo lo que hacemos en la vida, siempre debemos hacernos responsables de nuestros actos, es decir, siempre debemos aceptar lo que hemos hecho y asumir las consecuencias. Es por eso que debemos pensar antes de actuar, así cuando hacemos algo bien sentimos orgullo y si algo sale mal, tendremos la oportunidad de corregir en el futuro.

Andrés: Ahora que lo pienso, cuando llegaste sentí sorpresa, que es una emoción y estuve a punto de mandarte sacar del estudio, porque ya me estaba enojando, pero después, con calma decidí que había que intentar y claro debo ser responsable de mi decisión. Me convenciste. ¡Vamos a jugar!

Juan: Excelente, entonces ¡Comenzamos! Jugarán todas y todos los que quieran participar siendo responsables de todo lo que suceda o deje de suceder hoy y en el futuro porque el pasado ya pasó y no volverá. Yo soy su amigo Juan Manuel Brinquitos y quiero que todos ganen.

Nuestro primer concurso es el Atlas Emocional, así que a jugar. Muy bien, todos atentos, aquí juega el Andrés y en casa todos y todas sin importar la edad.

Primera pregunta: ¿En qué parte del cuerpo se siente la alegría?

5 segundos en el reloj y te deseamos éxito. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo!

Andrés: En el pecho, siento como aire, espacio, ligereza.

Juan: ¡Perfectamente bien contestado! ahí la sientes tú, pero lo importante es identificar donde la siente cada uno. Vamos a la siguiente pregunta:

¿Qué sientes cuando no consigues hacer algo que querías hacer? ¿Qué haces con eso que sientes? ¡Corre tiempo!

5 segundos en el reloj y te deseamos éxito. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo!

Andrés: Yo me enojo, aviento todo y lo dejo de intentar.

Juan: La respuesta es correcta porque eso es lo que haces tú. Lo que no creo, es que esa forma de reaccionar sea la mejor, por ejemplo, Andrea, de Atlacomulco, dice que ella ha aprendido a sentir el enojo, a pensar y a tomar con calma una decisión responsable y que en este caso ella se tomaría un descanso, investigaría la forma correcta de hacerlo o pediría ayuda y lo practicaría hasta que le saliera.

Andrés: Creo que esa sería la mejor decisión, ¿Cómo puedo hacer yo para lograr eso?

Juan: Esa será la siguiente pregunta.

Corre tiempo. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo!

Juan: ¿Tu respuesta es...?

Andrés: Antes de actuar impulsivamente, a pesar de mi enojo, debo tomarme un descanso y buscar apoyo.

Juan: Perfectamente bien contestado. Vamos a la última pregunta de esta sección.

Estás jugando con tus amigos en el recreo, están muy contentos, uno de ellos se cae y todos le hacen bolita, notas que su cara refleja angustia. ¿Te lanzas a la bolita? ¿Qué emociones están presentes en ti?

¡Corre tiempo! 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo!

Juan: ¿Respuesta por favor?

Andrés: Siento alegría por estar con mis amigos, pero después sentiría angustia. Tomaría la decisión de no lanzarme a la bolita y les pediría a los demás que se levantaran para no lastimar a mi compañero.

Juan: Vamos a ver si otros jugadores o jugadoras están de acuerdo. Dulce de Zacualtipán nos comenta, que tu decisión fue la más responsable y Ángeles de Linares Nuevo León, coincide en que hiciste lo correcto.

Juan: Muy bien, has cumplido con todas las preguntas de nuestra primera sección del programa. ¡Felicidades! ahora vamos a la siguiente sección del programa que se llama: ¿Y tú qué harías?

Observa el siguiente video a partir del minuto 1:18 a 2:10 después responde algunas preguntas.

Pedro y la mora.

https://youtu.be/zHh0xCzgQeg

Juan: ¿Qué sentirías si fueras tratado cómo tratan a Pedro? ¿Qué harías?

Andrés. Me sentiría mal, tal vez enojo y trataría de alejarme de ese niño, sigamos viendo, ahora a partir del minuto 4:44 a 5:47.

Pedro y la mora.

https://youtu.be/zHh0xCzgQeg

ARTES

Los festejos en la escuela

Aprendizaje esperado: Experimenta manifestaciones artísticas en un proyecto con base en los festejos de su comunidad.

Énfasis: Proyecto: Los ciclos en la vida: festejar con las artes.

¿Qué vamos a aprender?

Experimentarás tus expresiones artísticas en un proyecto relacionado con los festejos de tu comunidad.

¿Qué hacemos?

Para la gran mayoría de las personas tienen una gran importancia las celebraciones de fin de año, como una tradición propia de las comunidades.

¿A qué se refiere cuando se habla de tradición? ¿Por qué se celebra el fin de año?

¿Qué significa festividad?

Actividad 1. Conceptos.

Tradición, consiste en realizar actividades de convivencia dentro de una comunidad, en donde todos le dan importancia y se mantiene de generación en generación, es decir los abuelos las enseñan a los padres y los padres a sus hijos.

Por ejemplo: la reunión familiar a comer con los abuelos o la fiesta del pueblo o del mercado local en donde se reúnen a celebrar un ciclo.

Festividad, es una celebración que se hace con la comunidad o con los vecinos o puede ser una celebración privada de ciertos grupos en donde se recuerda un hecho importante y digno de recordar ya sea de manera muy alegre o de agradecimiento, puede ser solemne o muy relajada.

Por ejemplo, cuando se reúnen grupos de amigos a celebrar el cumpleaños de alguno de ellos o cuando los vecinos del barrio se reunimos por alguna fiesta del pueblo o de la comunidad.

En este sentido la celebración de fin de año se convierte en una festividad pública y que se ha mantenido de generación en generación.

¿Qué es la celebración de fin de año?

La mayoría de las personas se unen a esta celebración o festividad como cierre de un ciclo de vida, es decir, se marca el inicio de acuerdo con el calendario que comprende 12 meses e inicia con el mes de enero y culmina en el mes de diciembre.

A esta celebración se unen muchos pueblos, por supuesto, cada uno con una manera diferente de llevar a cabo dicha celebración.

Actividad 2. Presentación de festejos.

En nuestro país existe una celebración llamada “la fiesta de los rábanos” en Oaxaca y es una celebración prehispánica, celebración de la rama, etc.

Como parte de los festejos navideños, cada 23 de diciembre se lleva a cabo en el Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca de Juárez la “Noche de Rábanos”. Un concurso en donde hortelanos y floricultores dan vida a figuras creativas elaboradas con rábanos.

Las creaciones que se exhiben incluyen representaciones de figuras humanas, personajes ilustres, animales, nacimientos y tradiciones típicas de la región como la Guelaguetza o la festividad de la Virgen de la Soledad.

Es importante mencionar que no sólo compiten esculturas hechas con esta hortaliza, también participan los trabajos realizados con hoja de maíz seca o “totomoxtle” y “flor inmortal”.

Sobre su origen, diversas versiones coinciden que surgió el 23 de diciembre de 1897 cuando el entonces presidente municipal, Francisco Vasconcelos, organizó la primera exposición después de ver cómo los comerciantes adornaban sus puestos en vísperas de la Navidad, fue así como una estrategia de venta se convirtió en una tradición.

Esta exhibición que dura sólo unas horas reúne a todos los habitantes de la ciudad quienes asisten con la intención de admirar la creatividad de los participantes.

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

Experiencias con nuestra vista

Aprendizaje esperado: Reconoce los órganos de los sentidos, su función, y practica acciones para su cuidado.

Énfasis: Experimenta con el uso del sentido de la vista para obtener información del mundo que nos rodea.

¿Qué vamos a aprender?

Experimentarás con el uso del sentido de la vista para obtener información del mundo que te rodea.

Identificaras algunos instrumentos que ayudan a observar los objetos pequeños y aumentan la percepción de los detalles que a simple vista no puedes ver.

En tu libro de texto de Conocimiento del Medio, realiza las actividades en la página 27.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P2COA.htm?#page/27

LENGUAJE

¡Nuestros anuncios!

Aprendizaje esperado: Escribe y dibuja el anuncio considerando las características observadas por él al explorar anuncios publicitarios impresos y formalizadas por el docente.

Revisa y corrige su texto con ayuda del docente. Al hacerlo reflexiona sobre:

• La claridad del anuncio.

• La utilidad de incluir ilustraciones.

• El uso correcto de consonantes y acentos.

• La puntuación necesaria en su anuncio.

Énfasis: Corrección del texto y elaboración de la versión final del anuncio publicitario.

¿Qué vamos a aprender?

Realizarás anuncios publicitarios de los productos o servicios que tus vecinos y familiares ofrecen.

Corregirás tu texto y elaborarás la versión final de tu anuncio publicitario.

¿Qué hacemos?

Para iniciar con esta sesión, recuerda lo que aprendiste en las sesiones anteriores, para ello observa el siguiente video.

Los anuncios repaso.

https://youtu.be/PHqjWl0pLI8

Los anuncios informan sobre los productos y servicios que ofrecen las personas, estos deben ser atractivos, con letras claras, que diga qué es lo que vende, que indique domicilio, teléfono o correo electrónico para contactar a la persona que vende.

En tu libro de texto, de Lengua Materna. Español, segundo grado, revisa las recomendaciones que se hacen en la página 59.