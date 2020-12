Carlos Joaquín: no basta sólo con la recuperación económica, también es vital intensificar las medidas sanitarias

El gobernador Carlos Joaquín informó que este fin de semana comenzó, en Chetumal, la aplicación de pruebas rápidas de Covid-19, con el objetivo de tener detecciones oportunas de casos positivos para darles un seguimiento epidemiológico más estrecho y tomar las medidas de seguridad correspondientes.

Carlos Joaquín detalló que se instalaron módulos de pruebas rápidas en la colonia Adolfo López Mateos, en Plaza las Américas y en el mercado Manuel Altamirano, en Chetumal.

De acuerdo con el calendario de las aplicaciones dadas a conocer por la Secretaría de Salud, del 14 al 18 de diciembre las pruebas rápidas se realizarán en horario de 16 a 18 horas en las Colonias Payo Obispo y Proterritorio, así como en la Multiplaza.

En total, se instalarán 20 módulos en todo el estado para la aplicación de 10 mil pruebas rápidas: tres mil para el sur del estado, cinco mil para el norte y dos mil para mujeres embarazadas.

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, ante el incremento de casos de Covid-19 en el estado, expresó que no basta solamente con tener un esquema de recuperación económica, también, en primera instancia, está el cuidado de la salud, por lo que exhortó a la ciudadanía a trabajar con disciplina y solidaridad para mantener fijo el rumbo de Quintana Roo.

Llama a seguir recomendaciones

El titular del Ejecutivo resaltó que no se puede perder de vista el cuidado de la salud y que se debe mantener una conducta de convivencia con el coronavirus a través de los hábitos: usar cubrebocas, lavarse las manos, mantener la distancia, evitar aglomeraciones, respetar los protocolos dentro de los negocios, no caer en relajamiento, no realizar fiestas, no reunirse en las oficinas a comer o platicar, porque esa cercanía podría convertirse en un repunte de contagios.

El gobernador Carlos Joaquín puntualizó que el coronavirus es una enfermedad altamente contagiosa que sigue en el ambiente y que puede generar un repunte, que alejaría a la entidad del color verde, poniendo en riesgo la recuperación económica.

Para la semana del 14 al 20 de diciembre, Quintana Roo permanecerá en el color amarillo en el semáforo epidemiológico.

Ante la posibilidad de regresar al color naranja, Carlos Joaquín informó que en breve tiempo se darán a conocer los números telefónicos para denunciar fiestas y posadas. Por lo pronto, se pueden realizar a través del 911.

Además, se anunciarán las reducciones en el horario de servicio nocturno de restaurantes y bares de Chetumal.