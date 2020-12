Sonora tendrá celebraciones limitadas el 12 de diciembre

Este 2020 las ceremonias y celebraciones en honor a la Virgen de Guadalupe en Sonora serán restringidas, no se permitirán peregrinaciones y las visitas al “Cerrito de la Virgen” estarán canceladas para evitar aglomeración de personas.

La Arquidiócesis de Hermosillo aclaró que del tres al 10 de diciembre se permitirá el paso de caravanas de automovilistas por el santuario guadalupano, donde se permitirá que pasen a un lado de la imagen de la Virgen y si avisaron previamente se estará ofreciendo oraciones y agua bendita a los carros que participen.

Por otro lado, la vigilia que se realiza el día 11 de diciembre, será a puerta cerrada a partir de las 9:00 de la noche, será oficiada por monseñor Ruy Rendón Leal y podrá ser vista por televisoras locales y las redes sociales de la Arquidiócesis. Para el día 12 si habrá misas abiertas al público, pero solo se permitirá el 30% del aforo total de la iglesia.

No podrán ir al cerrito

En Hermosillo existe una imagen de 15 metros de la Virgen de Guadalupe pintada en un costado de un cerro ubicado a 15 kilómetros de la salida sur de la ciudad, la cual fue pintada en 1957 por un artista extranjero.

La tradición marca hacer una peregrinación a pie desde la salida sur hasta el Cerro de la virgen, y con esto se pagan mandas o se le piden favores especiales. Este año no se permitirá el acceso al terreno particular, ya que requieren un permiso municipal que por el covid-19 no se entregó.

Ante esto, Seguridad Pública Municipal aseguró que no podrán impedir que personas hagan el peregrinaje a pie, pero si habrá un operativo especial de vigilancia para impedir el acceso al lugar y evitar aglomeración de personas.

También quedará cancelado completamente el evento masivo que se realizaba la noche del 11 de diciembre en el Cerro de la Virgen, donde tradicionalmente había música en vivo, juegos mecánicos y venta de alimentos.

