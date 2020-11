Preguntas Aprende en Casa 2 SEP | Secundaria, 09 de noviembre: actividades y respuestas

¡Toma nota! Si tu hija o hijo cursa la secundaria de educación básica en México y toman clases en línea por medio del programa de la Secretaría de Educación Pública (SEP) Aprende en Casa 2, te compartimos los temas y actividades de este lunes 09 de noviembre, así como las dudas que plantearon.

La información que obtendrás a continuación forma parte del material educativo que vieron en el apartado actividades, del nivel secundaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 2:

Primero de secundaria

Lenguaje

¿Qué vamos a aprender?

Seguramente has leído o visto algunas noticias en diferentes medios de comunicación, en las que se habla de un mismo hecho, pero las presentan de diferentes maneras: ¿tú sabes por qué?, ¿tienes alguna idea?, ¿por qué la interpretación se puede dar de diferentes maneras?

Durante esta sesión, revisarás las diferentes opiniones que suceden de un mismo hecho.

¿Qué hacemos?

Para comenzar, recuerda algún momento cuando estás en casa viendo algún medio de comunicación como la televisión, o leyendo algún medio impreso como el periódico, puedes escuchar u observar que las noticias presentadas en ellos van a mostrar un hecho, y en algunas ocasiones puedes notar que se emiten opiniones.

Pero, ¿sabes cómo distinguir un hecho de una opinión dentro de esta noticia?

Para que puedas identificar esto, primero tienes que recordar: ¿qué es un hecho?, ¿cuáles son sus características? y también saber ¿qué es una opinión? y ¿cómo puedes identificarla?

Se puede decir, que una opinión es una idea particular que se tiene de algo o de alguien, y no te preocupes si no sabes identificarla, pues a lo largo de la sesión verás en que consiste.

Primero se realizará un repaso, sobre lo qué es una noticia.

Una noticia es la información veraz, oportuna y objetiva de un acontecimiento reciente y de interés. Los periodistas tienen el compromiso de informar verazmente y de buscar contenidos e información que ayuden a sus audiencias a contar con mejor información al momento de tomar decisiones. Las noticias informan hechos, por ello es importante saber qué es un hecho.

Se le llama hecho a un suceso expuesto de manera objetiva, sin intervención de creencias o juicios; es un asunto probado que no admite dudas, una idea real y objetiva.

Revisa dos ejemplos:

El primero indica: "EI 60 por ciento de los más de 26 millones de estudiantes de educación básica han sufrido de acoso escolar".

El segundo ejemplo es: “Según un estudio, se señala como causas principales de la indisciplina el desinterés de los alumnos y los problemas familiares”.

Estos ejemplos muestran hechos que son sucesos o ideas reales, que no admiten dudas porque son objetivas, pues no involucran sentimientos u opiniones, sino datos que se pueden comprobar. La información que presentan proviene de estudios o investigaciones que se realizaron.

Es importante que conozcas estas características sobre los hechos, ya que las opiniones que vas a trabajar en esta sesión, ya que, muchas veces se derivan de este tipo de hechos.

¿Ya te ha quedado más claro qué es una opinión y cómo identificarla?, ¿crees que puedas identificar con más facilidad una opinión?

A continuación, se presentará una oración que muestra un hecho, y tú vas a dar una opinión al respecto, ¿te parece? Anota en tu cuaderno cuál sería tu opinión al respecto.

El hecho dice así:

La contaminación afectará por igual a todos los países.

¿Cuál sería tu opinión acerca de este hecho?

Tal vez una respuesta, al respecto sería que, si no se hace algo por detener el deterioro ambiental, pronto se tendrán que afrontar las consecuencias.

No olvides que es importante hacer anotaciones en tu cuaderno para que recuerdes cómo puedes comparar opiniones de un mismo hecho, pues cada uno puede tener una opinión distinta de un mismo tema.

¿Crees que puedas identificar estas opiniones en una nota informativa?

Ahora, revisarás cómo identificar un hecho y una opinión en textos informativos, por lo que se solicita leas la siguiente información y anotes en tu cuaderno lo más importante.

Un hecho puede responder a las preguntas:

¿Qué sucede?

¿Quiénes participan?

¿Dónde y cuándo sucede?

¿Por qué?

Puede responder a todas o a algunas de esas preguntas. Mientras que una opinión se puede presentar de las siguientes formas:

Puede exponer información emitiendo una opinión argumentada, que sería siempre lo más adecuado.

También puede exponer poca información y emitir opiniones sin argumentos, es decir, que no se sustenta en los hechos.

Por último, puedes encontrar que no se expone información y sólo se emite la opinión sin dar argumentos. Esta opción sería la menos legítima y menos informativa para la audiencia, porque no está sustentada en argumentos.

Matemáticas

¿Qué vamos a aprender?

Analizarás las condiciones para que puedas construir un triángulo o un cuadrilátero. Además, recordarás las clasificaciones de los triángulos. Esto te será de utilidad, ya que posteriormente resolverás problemas de criterios de congruencia de triángulos.

¿Qué hacemos?

Para iniciar revisa el siguiente caso:

Hace algunos días, a una niña le encargaron hacer un banderín en forma triangular, se procuró facilitarle el material y dejar que ella hiciera los intentos necesarios para resolver la actividad de manera autónoma; aunque se estuvo al pendiente cuando ella necesitó acompañamiento o ayuda.

Pensando en este caso, es buena idea, que se ocupen los materiales que se tienen en casa, además se pueden reutilizar algunas cosas que se tengan a mano; lo que favorece la reducción de desperdicios.

¿Quieres saber cómo se desarrolló la actividad?

Observa el siguiente video en donde verás esta situación, que está relacionada con el tema del día de hoy.

“Creando nuestro banderín. Parte 1”.

El banderín que debería haber armado es de forma triangular. Sin embargo, no fue posible.

¿Por qué no pudo hacerlo?

Escribe tus respuestas y más adelante las verificarás.

Lo primero que debes recordar es que existen varias figuras geométricas, en esta lección estudiarás el triángulo y el cuadrilátero. En primera instancia se hará referencia a los triángulos y más adelante a los cuadriláteros. ¡Ve la siguiente explicación sobre los triángulos!

“Triángulos y su clasificación”.

Ahora que recordaste la clasificación de los triángulos, ya sea por la longitud de sus lados, o las medidas de sus ángulos interiores, piensa que: La suma de sus ángulos interiores siempre es igual a 180°. No importa de qué tipo de triángulo se trate.

En tu cuaderno traza tres triángulos cualesquiera y, con la ayuda de un transportador, mide sus ángulos interiores. Encontrarás que la suma de estas tres medidas siempre es de 180°.

Observa el siguiente video:

57. Los ángulos interiores de un triángulo.

Revisa del tiempo 01:02 al 02:05

Ahora, retomarás el caso de la construcción del banderín. ¿Por qué no siempre se puede formar algún triángulo con cualquier longitud de los palos de madera?

Observa el siguiente video que lo explica detalladamente.

58. Existencia de triángulos.

Revisa del tiempo 00:50 al 06:02

La longitud del tercer lado de un triángulo debe ser mayor que la diferencia de los otros dos lados, pero menor a la suma entre ellos, tal como se explicó en el video anterior.

Esa es la razón por la que la niña no pudo construir un triángulo para el banderín con los tres segmentos que se tenían. Así que fue necesario encontrar un nuevo segmento que sí cumpliera esta condición. ¡Observa!

“Creando nuestro banderín. Parte 2”.

Como viste en el video, la niña logró el objetivo de tener su banderín y por supuesto las personas que la acompañan en el logro de sus actividades escolares para consolidar sus aprendizajes.

Segundo de Secundaria

Lenguaje

¿Qué vamos a aprender?

Continuarás con el estudio del género narrativo que se ha utilizado en diversas épocas y civilizaciones, la leyenda. Para ello, profundizarás en sus elementos y características.

Las personas tenemos la necesidad de comunicar lo que nos pasa, lo que ocurre a nuestro alrededor, lo que sentimos, pensamos y sabemos. Es probable que en tu comunidad y con tu familia se cuenten relatos y, entre ellos, se encuentren las leyendas.

En esta sesión, identificarás los momentos más importantes de este género narrativo.

¿Qué hacemos?

Reflexiona y realiza lo siguiente:

¿Te imaginas cómo podrías adaptar una leyenda mexicana y localizar en ella el momento más importante para plasmarlo en una obra de teatro y luego representarlo en tu escuela o ante tus conocidas y conocidos?

¿Cómo transmitirías los sentimientos y la importancia de una leyenda hacia los demás?

Piensa en una leyenda: ¿qué emociones te transmite escucharla e imaginar lo que sucede durante la narración?

Estas leyendas tienen importancia para todos, primero porque son un rasgo de identidad cultural, nos dicen qué pasaba, qué ocurría, y qué elementos del carácter nacional estaban en juego, casi siempre tienen una connotación simbólica, nos dicen sobre nuestros valores, pero también sobre situaciones genéricas que a cualquiera nos podrían haber ocurrido; sin embargo, se enfrentan de alguna u otra manera. En pocas palabras, la leyenda constituye parte de la cultura de una nación, parte de su identidad, todos los pueblos tienen leyendas específicas, algunas, muy conectadas: historias de enamorados, historias de muerte, historias de decisiones políticas importantes.

Todos los países, todas las naciones, todas las culturas tienen sus propias leyendas y hacen que uno se identifique precisamente con aquel lugar donde nació y con aquel lugar en el que creció, y con toda esa población que forma parte de este conglomerado emergente.

Las leyendas permiten conocer ideas, gustos e inclinaciones de una cultura.

Para comenzar a identificar los elementos más importantes de este género, lee y analiza la trama de la reconocida leyenda del estado de Chihuahua, “La Pascualita”.

Personajes: Pascuala Esparza, hija de Pascuala.

Trama: La hija de doña Pascuala, quien tiene una tienda de vestidos de novia, muere antes de poder llevar a cabo su boda. Pascuala momifica a su hija y la conserva como un maniquí.

En la leyenda de “La Pascualita” es importante que primero reconozcas a los personajes, en este caso, Pascuala Esparza y su hija. En la trama puedes notar elementos esenciales, como la hija de doña Pascuala, quien muere antes de poder llevar a cabo su boda.

¿Te atreverías a visitar esta tienda de vestidos de novia?

¿Te gustaría comprobar que ese maniquí tiene uñas y cabello reales?

Si está en tus posibilidades, lee la leyenda completa e identifica otros momentos importantes en esta narración.

Matemáticas

¿Qué vamos a aprender?

Analizarás las propiedades de los polígonos regulares e irregulares para construir teselados o mosaicos que cubren el plano sin dejar espacios entre sus piezas.

Seguramente has visto pisos y muros de escuelas, casas, baños, cocinas, edificios, museos y otras construcciones que están recubiertos con mosaicos o losetas que tienen un patrón geométrico, el cual cubre totalmente la superficie donde están colocados.

En esta sesión, conocerás cómo es la construcción y las características de los teselados.

¿Qué hacemos?

Reflexiona en lo siguiente:

¿Qué figuras o patrones geométricos recuerdas haber visto en pisos y muros?

Probablemente has visto algunos mosaicos formados por cuadrados, rectángulos y hexágonos.

A continuación, analiza el siguiente mosaico.

¿Encuentras un patrón?, ¿qué figuras geométricas puedes identificar?, ¿cuántos cuadriláteros distintos puedes encontrar?

Seguramente identificaste que hay cuadrados, rombos y otros cuadriláteros.

Ahora, observa las siguientes imágenes de mosaicos, a las que ahora, en Matemáticas, llamarás teselados.

Los teselados también pueden ser imágenes creativas utilizadas para otros fines, como el decorativo o el artístico. Han existido personas, artistas, matemáticos y científicos que se han dedicado a la creación y al estudio de los teselados.

Por ejemplo, el físico matemático Roger Penrose, quien ganó este 2020, junto con dos colegas, el Premio Nobel de Física por su contribución en el estudio de los agujeros negros.

Quien también experimentó con teselados fue el artista neerlandés Maurits Cornelis Escher.

Los teselados están presentes en tu vida y han sido motivo de estudio para científicos y artistas. En casa, mira alrededor, y observa algún teselado cerca.

Ahora, reflexiona en las siguientes preguntas, anótalas y contéstalas conforme avance la sesión:

¿Qué es un teselado?

¿Qué características tienen los teselados?

¿Cómo es que cubren el plano?

¿Cómo se construyen?

Tercero de Secundaria

Matemáticas

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión, analizarás las características de los eventos mutuamente excluyentes e independientes.

Posteriormente, resolverás problemas que impliquen eventos mutuamente excluyentes e independientes, conocerás la escala de probabilidad, analizarás el significado de los valores al obtener una probabilidad tanto en expresiones de la medida de probabilidad, como en la probabilidad geométrica.

Anota las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos dados.

Para iniciar, te sugerimos leer el siguiente cuento titulado “Buena suerte o mala suerte”, de Tony Mello, que plantea una profunda reflexión sobre el concepto de suerte, de azar y de cómo se acepta lo que va llegando. Nada es bueno o malo por sí solo, sino que depende de lo que suceda.

Un hombre muy humilde vivía con su hijo en una pequeña casa de campo con un caballo. El animal era su bien más preciado, ya que lo utilizaban para trabajar y para cargar con la cosecha. Pero un día, el caballo saltó la cerca de la cuadra y se escapó. El vecino se acercó para decirle:

–Lo siento mucho, vecino, qué mala suerte has tenido. Con lo necesario que era ese caballo para ti.

Sin embargo, él le miró y respondió con total serenidad:

–Buena suerte o mala suerte, quién sabe…

Al cabo de unos días, el caballo regresó acompañado por diez caballos salvajes más. El vecino, al verlo, le dijo al hombre:

¡Menuda suerte! Ahora podrás volver a trabajar con tu caballo y criar o vender los otros.

Pero el hombre le miró y respondió:

–Buena suerte o mala suerte, quién sabe…Todo es relativo.

Poco después, su hijo se cayó de uno de los caballos salvajes que intentaba domar y se rompió una pierna. Su vecino exclamó:

–Ay, qué mala suerte. Con lo mayor que eres, a ver ahora cómo vas a trabajar sin la ayuda de tu hijo.

Pero él, una vez más, le respondió:

–Buena suerte o mala suerte, quién sabe…

Más tarde, se declaró una guerra con un país vecino y el ejército fue reclutando a todos los jóvenes del lugar. El hijo del vecino tuvo que alistarse, mientras que su hijo, al tener la pierna rota, no fue. Su vecino volvió a decirle:

–Qué suerte has tenido, amigo. Mi hijo ha tenido que partir a la guerra, mientras que el tuyo se ha quedado en casa.

Pero él dijo de nuevo:

–Buena suerte o mala suerte, quién sabe…

¿Recuerdas qué es la probabilidad?

¿Qué es un experimento aleatorio?

También recuerda que es un evento.

Y, por último, el concepto de espacio muestral.

Lenguaje

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás la importancia de expresar de manera clara tus argumentos y sustentarlos con información correctamente analizada al debatir sobre un tema.

Para ello, tendrás que tomar decisiones importantes e identificar criterios al momento de seleccionar el tema para un panel.

Te sugerimos, en la medida de lo posible, tomar notas, así como registrar las dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante el desarrollo de la sesión. Éstas las podrás resolver al consultar tu libro de texto o al reflexionar en torno al reto que se planteará.

¿Qué actividades has llevado a cabo en días pasados? Si te fijas, siempre que realizas alguna actividad te ves en la necesidad de tomar alguna decisión, desde el momento en que te levantas hasta que te vas a dormir; por ejemplo, elegir que ropa vestirás ese día, qué vas a desayunar para lograr una alimentación balanceada, si vas a jugar un rato, entre otros.

Cuando estás en tu momento de esparcimiento, la situación no se torna más fácil, pues tienes que elegir lo que harás: jugar algo en particular, escuchar música, ayudar en las tareas de la casa, ver la televisión, tomar una siesta; en fin, tu vida está llena de decisiones.

Lo más complicado se presenta cuando debes tomar decisiones en cuestiones de estudio, cuando la actividad académica te plantea el reto de tomar una postura o seleccionar algo en particular.

¿Qué hacemos?

Lee la siguiente historia, presta atención a cada detalle que se presente, los aspectos que menciona y el problema que plantea, porque tendrás que participar en ello y tomar una decisión:

El florero de porcelana. Cuento zen.

Un gran maestro y un guardián compartían la administración de un monasterio zen.

Cierto día el guardián murió y había que sustituirlo.

El gran maestro reunió a todos sus discípulos, para escoger quien tendría ese honor. —Voy a presentarles un problema —dijo—, aquel que lo resuelva primero será el nuevo guardián del templo—.

Trajo al centro de la sala un banco, encima estaba un florero de porcelana, carísimo con una hermosa rosa roja que lo decoraba y señaló:

—Este es el problema—.

Los discípulos contemplaban perplejos lo que veían: los diseños sofisticados y raros de la porcelana, la frescura y elegancia de la flor… ¿Qué representaba aquello? ¿Qué hacer? ¿Cuál era el enigma? Todos estaban paralizados.

Toma una decisión, reflexiona y define tu respuesta.

Escribe en tu cuaderno las siguientes preguntas y contesta:

Si tú fueras uno de esos discípulos…

¿Cuál crees que sería el problema que te está presentando “el gran maestro”? ¿Cómo lo resolverías?

Escucha algunas respuestas a estas cuestiones.

¿Y tú qué postura tomas? ¿Cuál es el problema y cómo lo solucionarías? ¿Qué te parece? ¿Tu postura coincide? ¿Tú también pensaste en colocar tierra para que la planta se nutriera, o notaste que el jarrón es el secreto?