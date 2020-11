Preguntas Aprende en Casa 2 SEP | Primaria 5° y 6° grado, 9 de noviembre: actividades y respuestas

El programa Aprende en Casa 2, dirigido a alumnos, docentes y padres de familia, para dar seguimiento a las clases que corresponden al Ciclo Escolar 2020-2021, se transmite diariamente desde el pasado 24 de agosto con el objetivo que los estudiantes de educación básica se mantengan al día con las actividades en línea.

La decisión de la SEP de impartir las clases a distancia se da debido a la pandemia por Covid-19 que prevalece en el país, y así será hasta que las autoridades educativas emitan un nuevo aviso. A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este lunes 9 de noviembre para quinto y sexto grado de educación Primaria.

La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios, incluidos los cuadernos de trabajo con que cuentan los alumnos para complementar e incentivar el conocimiento de cada materia.

PRIMARIA

5° grado

GEOGRAFÍA

Climas de Asia, África y Oceanía

Aprendizaje esperado: Reconoce la distribución de los climas en los continentes.

Énfasis: Reconoce la distribución de los climas de Asia, África y Oceanía.

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás la distribución de los climas de Asia, África y Oceanía.

¿Qué hacemos?

El tema de hoy, climas de Asia, África y Oceanía. Responderemos las siguientes preguntas:

¿Qué climas encontraremos en esos continentes?

¿Cómo se distribuyen?

¿Qué continente tienen el clima más extremo?

¿Cómo es el clima en Oceanía?

¿Por qué en África hace tanto calor?

¿Cuál es el clima de Asia?

Como ya sabes, en el mundo existen cinco tipos de climas, pero en esta ocasión veremos específicamente qué climas tienen estos tres continentes que ya mencionamos, para eso, necesito que por favor tengas a la mano tu Atlas de Geografía del Mundo y tu libro de texto.

Comencemos con el continente africano, las características de los climas son: Temperaturas elevadas durante todo el año, recuerda que las temperaturas más altas se encuentran en el Ecuador y conforme nos vamos alejando del Ecuador, hacia otras latitudes, ésta va disminuyendo. En el caso del continente africano, que se ubica entre el Trópico de Capricornio y el Trópico de Cáncer, es decir en la zona intertropical, se caracteriza por tener, principalmente, climas cálidos o tropicales, llamados así por su localización entre los trópicos, cuyas temperaturas son elevadas.

CIENCIAS NATURALES

¿Afectos y responsabilidades ante el embarazo?

Aprendizaje esperado: Describe el proceso general de reproducción en los seres humanos: Fecundación, embarazo y parto, valorando los aspectos afectivos y las responsabilidades implicadas.

Énfasis: Valorar los vínculos afectivos entre la pareja y su responsabilidad ante el embarazo.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás los vínculos afectivos entre la pareja y su responsabilidad ante el embarazo.

¿Qué hacemos?

Hoy tendremos una clase muy productiva, te invito a que consultes tu libro de texto de Ciencias Naturales en la página 40.

En esta clase vamos a conocer algunas acciones responsables ante el embarazo.

Este tema es muy importante y no debe ser tomado a la ligera. Como ya hemos visto hasta ahora, durante la adolescencia el cuerpo está cambiando y seguirá cambiando mucho, también ocurrirán cambios en el pensamiento, en la forma de ser y de expresarse emocionalmente, por eso es muy importante estar bien informados de los procesos relacionados con la sexualidad responsable, vamos a recordar lo que vimos la clase anterior.

Recuerda que vimos el proceso de fecundación, las etapas en el embarazo y el nacimiento.

Vamos a conocer que el embarazo no sólo es un proceso biológico que vive la mujer, sino también un proceso de RESPONSABILIDAD entre el hombre y la mujer, por lo tanto, hay que tomar en cuenta las implicaciones que tiene la decisión de procrear a un nuevo ser.

No solo se trata de cuidar al bebé, son mucho más aspectos a considerar, por eso es importante mencionar que, aunque biológicamente el cuerpo de los adolescentes pueda concebir, tener un embarazo a en esa etapa de la vida implica muchos riesgos en cuestiones de salud tanto para la madre, como para el bebé.

Además, las y los adolescentes aún no están preparados emocional y económicamente para asumir las responsabilidades que implica un embarazo y cuidar a un bebé, la mayoría de los embarazos en adolescentes son embarazos no planificados o no deseados, de ahí la importancia de cuidarse con los diferentes métodos anticonceptivos, cuyas características y ejemplos ya estudiamos en clases anteriores.

Hoy vamos a conocer la historia de Valeria y Raúl, una pareja de jóvenes que han decidido tener un bebé y quienes nos muestran qué tan importante es considerar diferentes aspectos antes de tomar una importante decisión.

Valeria y Raúl son dos jóvenes que se conocieron en el trabajo; después de conocerse comenzaron una relación y tiempo después decidieron irse a vivir juntos para formar su familia.

Ambos desean tener hijos pronto, pero, se dieron cuenta que, aunque están muy enamorados, hay cosas y aspectos que deben considerar antes.

Antes de decidir un embarazo hay muchas situaciones en las que debemos reflexionar, por ejemplo:

¿Realmente quiero ser padre o madre en este momento de mi vida?

¿Estoy preparado o preparada para ser padre o madre ahora?

¿Qué puedo ofrecerle a mi hijo o hijo ahora?

ARTES

¿Cómo nos quedó la obra?

Aprendizaje esperado: Opina sobre el proceso y los resultados obtenidos ante público en relación con la presentación de una pieza teatral, para identificar fortalezas y aspectos a mejorar.

Énfasis: Cuestiona el sentido de la obra teatral que representó en función del contexto de creación y lo que significó para sí mismo interpretarla.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a hacer una evaluación de una pieza teatral, para identificar fortalezas y aspectos a mejorar.

Reflexionarás respecto de la presentación de la obra en función de lo que preparaste previamente: creación de personajes, desarrollo de voces, elaboración de escenario y escenografía para identificar los logros de su experiencia artística.

¿Qué hacemos?

Para dar inicio a nuestra clase de hoy, ¿Qué te parece si escuchamos el siguiente audio que nos envía Lionel, comentando su análisis del proceso de montaje y presentación de su obra?

Analisis de Lionel.

Me parece muy interesante que podamos conocer los aspectos que tomó en cuenta Lionel para su análisis y evaluación de su obra.

Te invito a ver la obra de Lionel de la presentación escénica de “Francisca y la Muerte”.

"Francisca y la Muerte" versión Lionel.

Es interesante observar el producto de Lionel, basándose en la misma lectura, el resultado fue distinto, enriquecedor e interesante.

El teatro es un mundo de posibilidades, todas las producciones artísticas son diferentes porque son el resultado de las decisiones personalísimas y particulares de cada creador, así mismo, cada decisión nace de una evaluación particular y espontánea que acompaña todos los procesos de creación.

Sería muy interesante conocer las opiniones de cada uno de los que participaron en la obra, porque el análisis y la reflexión de cualquier cosa que se realice te hace saber qué debes cambiar, qué debes reforzar, qué si puedes repetir y qué no te conviene seguir haciendo.

Ahora te voy a mostrar el ejercicio de autoevaluación que realizó cada persona que representó un personaje en la obra.

Observa los videos de cada uno de los participantes respondiendo las siguientes preguntas:

¿Qué fue lo que más te gustó hacer en esta obra?

¿Cómo te sentiste durante la puesta en escena?

¿Cómo te sentías antes de la puesta en escena?

¿Dónde te gustó trabajar más, delante del público o detrás de bambalinas?

¿Lograste transmitir las emociones y sentimientos de tu personaje?

¿La manera como interpretaste tu personaje, fue como se había planeado?

¿El trazo escénico de tu personaje durante la función resultó como lo habían ensayado?

¿Te costó trabajo caracterizar a tu personaje (vestuario, maquillaje, accesorios, modulación de voz)?

¿El teatrito y la escenografía fueron funcionales durante la obra?

¿Hubo algún aspecto técnico que te dificultó la realización de la obra?

¿La música favoreció la ambientación de las escenas?

¿Las luces favorecieron la ambientación de las escenas?

6° PRIMARIA

HISTORIA

El intercambio de mercancías en el mar Mediterráneo

Aprendizaje esperado: Reconoce la importancia del mar Mediterráneo en el desarrollo del comercio y la difusión de la cultura.

Énfasis: Reconoce la importancia del Mediterráneo para el comercio y la difusión de las culturas antiguas y el surgimiento de las civilizaciones griega y romana.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a reconocer la importancia del mar Mediterráneo en el desarrollo del comercio y la difusión de la cultura.

Para explorar más sobre el tema, puedes consultar el libro de texto de Historia de 6º, se explica el tema a partir de la página 42:

¿Qué hacemos?

A continuación te presentamos información y algunos ejecicios que te ayudarán a reconocer la importancia del Mediterráneo para el comercio y la difusión de las culturas antiguas y el surgimiento de las civilizaciones griega y romana.

GEOGRAFÍA

Consecuencias ambientales del crecimiento poblacional

Aprendizaje esperado: Analiza tendencias y retos del crecimiento, la composición y la distribución de la población mundial.

Énfasis: Identifica las consecuencias ambientales del crecimiento poblacional.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a analizar tendencias y retos del crecimiento, la composición y la distribución de la población mundial.

Para explorar más sobre el tema, puedes consultar el libro de texto de Geografía de 6º, se explica el tema a partir de la página 86:

VALORES

El que persevera, alcanza

Aprendizaje esperado: Muestra una actitud de cambio hacia el futuro que le permite superar las emociones aflictivas generadas por un conflicto presente.

Énfasis: Muestra una actitud de cambio hacia el futuro que le permite superar las emociones aflictivas generadas por un conflicto presente.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a mostrar una actitud de cambio hacia el futuro que te permitirá superar las emociones aflictivas generadas por un conflicto presente.

¿Qué hacemos?

A continuación te presentamos el diálogo sostenido durante el programa televisico, en elcual se da información y algunas actividades que te ayudarán a mostrar una actitud de cambio hacia el futuro para superar las emociones aflictivas generadas por un conflicto presente:

Contexto: Esteban viene llegando de un viaje que hizo al estado de Michoacán.

María: Cuéntame Esteban, ¿qué hacías en ese hermoso estado del país? ¿Qué hacías en un volcán? Yo tendría mucho miedo de estar ahí.

Esteban: ¿Recuerdas la clase en donde encontrábamos un lugar tranquilo?

Pues el mío es en las montañas, en lugares sin límite. Así que decidí ir a ese lugar, pues está lleno de misticismo.

LENGUAJE

Elaboración de guion radiofónico I

Aprendizaje esperado: Conoce la función y estructura de los guiones de radio.

Emplea el lenguaje de acuerdo con el tipo de audiencia.

Énfasis: Identificar las propiedades del lenguaje en diversas situaciones comunicativas:

- Léxico técnico propio de un guion de radio

- Uso del lenguaje en los programas de radio

Analizar la información y emplear el lenguaje para la toma de decisiones:

- Planificación del programa de radio a través del guion, considerando: tipo de programa, tipo de lenguaje de acuerdo con la audiencia, secciones e indicaciones técnicas

- Consulta de varias fuentes de información

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a conocer la función y estructura de los guiones de radio, empleando el lenguaje de acuerdo con el tipo de audiencia.

Para explorar más sobre el tema, puedes consultar el libro de texto de Español de 6º, se explica el tema a partir de la página 37:

