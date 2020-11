¿Outsourcing defrauda a los trabajadores que laboran bajo esta práctica?

Ante las declaraciones del subsecretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador hacía subcontrataciones de trabajadores, Armando Leñero señaló que parece ser que al presidente algunas veces no le gusta esta práctica y otros días no le disgusta tanto, pero desde hace años en 2012, esta discusión se ha venido tocando, cuando entró la iniciativa de Felipe Calderón Hinojosa y se reguló en cierta forma.

"Se puso el artículo 15 algunos reglamentaciones sobre la subcontratación", explicó Leñero.

Al respecto, y al pasar del tiempo, señaló que la subcontratación tiene que estar más regulada porque se ha abusado de ello; hasta el año pasado, el senador Gómez Urrutia ha hecho ruido en el que dijo que realmente servía para defraudar a lo trabajadores, y su iniciativa que fue aprobada y después se había congelado, porque en realidad prohibía el outsourcing, y era tan fuerte la regla que no dejaría operar a cualquier empresa.

Retoman la iniciativa de eliminar esta práctica

Para este año 2020, la bancada de Morena retomaron el tema para poder regular esta actividad y el presidente López Obrador junto con la titular de la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde comentaron que se tenía que regular.

La realidad, señaló Leñero, fue que esa ley de subcontratación fue para defraudar a los trabajadores, porque ya había una ley que es la del IMSS y que es anterior a la Ley Federal del Trabajo, donde regulan y explican muy bien lo que significa la subcontratación, en el que de hecho, los que dicen que se dedican a hacer esta actividad de subcontratar tienen que registrar cada 3 meses el seguro social y quienes son su clientes, las altas y bajas.

En entrevista con Javier Solórzano para El Referente Informativo Leñero explicó que cuando viene la iniciativa del 2012, sus analistas esperaban que fuera algo similar a la del Seguro Social, para que todas las leyes tuvieran la misma concordancia.

La ley de esa reforma de 2012, se hizo para evadir el derecho de los trabajadores sino para ponerle control, además, aseguró que un apersona subcontratada es una relación de trabajo, pero además de tener un patrón, hay un beneficiado en el servicio, pero esto no le quita que por este hecho ya no tenga los derechos que están en la Ley Federal del Trabajo.

En la Ley Federal de trabajo dice que se tiene que pagar el 100% de seguro social al igual que las prestaciones, etc.", señaló.

Escucha la entrevista completa aquí: