'No somos Europa', dice AMLO

Pese a que el país se ubica en el cuarto sitio a nivel mundial en fallecimientos por COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, a diferencia de Europa, México no está en situación de emergencia o alarma por rebrotes en algunos estados.

Y en ese contexto, del 9 al 20 de noviembre, se llevará a cabo —con medidas sanitarias obligatorias— la décima edición del Buen Fin, donde se proyecta superar los casi 118 mil millones de pesos en ventas a los que se llegó el año pasado.

Desde hace 10 años, cada noviembre se lleva a cabo el Buen Fin, un programa impulsado por la Iniciativa Privada y el gobierno, para apoyar el consumo a través de ofertas en tiendas departamentales, supermercados, entre otros.

En la mañanera, el mandatario —acompañado del gabinete económico y representantes de cámaras empresariales—, explicó que luego de una evaluación el pasado martes con el gabinete de Salud se concluyó que los aumentos de casos de contagio están focalizados, es decir, no a nivel general.

Afortunadamente, agregó el mandatario, no es un asunto generalizado, pues hay estados en donde no hay aumento de contagios, pero lo más importante de todo es que no hay incremento en el número de fallecidos.

En ese sentido, se lleva a cabo un plan para reforzar la atención médica en estados que lo requieren, como es el caso de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, entre otras entidades.

“(Por ello) nosotros consideramos que, a diferencia de Europa, porque cada país aplica sus políticas, nosotros no estamos en una situación de emergencia para tomar medidas de confinamiento, regresar a cerrar establecimientos comerciales, no, no es necesario”, dijo el presidente López Obrador.

Explicó que se está confiando mucho en la gente, para que “todos nos cuidemos, que somos mayores de edad, pues el pueblo de México es un pueblo muy responsable”, por lo que aclaró no se aplicarán medidas coercitivas: nada de toque de queda, de medidas autoritarias, o sea, no necesitamos eso”.

“Si vemos que se genera una situación que amerite medidas especiales, aquí vamos a hacer un llamado, como lo hicimos desde el principio, dijimos: Vamos a guardarnos y la gente nos hizo caso, por eso no se desbordó la pandemia y nos dio tiempo de tener las camas y de tener los equipos y de tener los especialistas para que nadie se quedara sin una cama, sin un ventilador, sin un médico”, reiteró el mandatario.

Por Francisco Nieto y Paris Salazar