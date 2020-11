Apoyan viaje de familia de migrantes

El gobierno de Michoacán suma nueve mil 555 beneficiarios dentro del programa de apoyo migratorio a adultos mayores, para que visiten a sus familiares en Estados Unidos.

Conocido como Palomas Mensajeras, el programa también apoya en los gastos de traslado al país vecino en donde los beneficiarios han sido de 96 de los 113 municipios del estado.

Luego de 29 años, Irma e Ismael se reunieron con sus hijos, quienes, obligados por encontrar una mejor condición de vida, migraron hacia Estados Unidos.

“Disfruté como si hubiera sido mi luna de miel, porque cuando nos casamos no nos fuimos de luna de miel; me la debía mi esposo y mira a dónde me vino a traer”, expresó Irma.

Ambos vencieron sus miedos para subirse por primera vez a un avión, y viajar a California, Estados Unidos, para encontrarse con sus hijos Rocío, Noemí y Ricardo.