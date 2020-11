AMLO sobre Elecciones EUA 2020: "Gane quien gane, hay estabilidad en México"

Gane quien gane la elección presidencial de este martes en Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el país tendrá estabilidad y finanzas sanas.

Aprovecho, dijo el mandatario, para decirles que estamos seguros que, ante cualquier resultado en la elección de Estados Unidos, nosotros tenemos garantía de estabilidad económica y financiera, pues nuestra economía es sólida, sana y nuestro país cuenta con la confianza de inversionistas extranjeros.

En la mañanera, el mandatario pidió esperar a que se desarrollen las elecciones en el vecino país, para luego pronunciarse.

"Nosotros padecimos cuando nos hicieron un fraude en el 2006, que por falta de responsabilidad o desinformación el Gobierno español cometió el error de reconocer el triunfo de Calderón antes de que lo hiciera la autoridad electoral de México. Antes de que reconociera el Gobierno de Estados Unidos a Calderón, ya el Gobierno de España lo había hecho.

"Nosotros tenemos que ser respetuosos y esperar el momento, no adelantarnos, no hacer pronósticos y sobre todo no tomar partido, porque si no queremos que un Gobierno extranjero opine sobre lo que corresponde sólo a los mexicanos, no debemos nosotros estar con actitudes injerencistas metiéndonos a la vida interna de otro país. Es muy clara la Constitución, nosotros tenemos que apegarnos al principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos", reiteró.

Por Francisco Nieto y Paris Salazar