Diversidad sexual está llena de dolor por la incomprensión

La identidad sexual es sentirse cómodo con el cuerpo, la diversidad está llena de historias de dolor por la incomprensión de familiares, amigos y la sociedad en general, lamentó la sexóloga Rinna Riesenfeld, durante su conferencia virtual ‘El ABC de la diversidad sexual, porque la diversidad sexual ya no cabe en el armario’, a la que se conectaron jóvenes originarios de distintos lugares.

“Toda la gente ha tenido historias difíciles de dolor, de aceptación, no es una feliz ocurrencia. La gente trans no lo hace por transgredir, sino porque verdaderamente se siente incómoda. Hay quien se ha suicidado porque no fue escuchada y no se sentía bien, gente valiosa que su único pecado fue amar a alguien del mismo sexo o no sentirse cómodo con su cuerpo”.