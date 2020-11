Buscan a J. Isabel López; desapareció tras vender en la Central de Abastos de la CDMX

J. Isabel López Reyes, de 44 años, acudió el 8 de noviembre de 2020 a una subasta en la central de abastos de la Ciudad de México para ofrecer manojos de cilantro que se cultivan en Tlaxcoapan, Hidalgo, en la región del Valle del Mezquital. Desde entonces, tras concretar la venta y salir en su camioneta, su familia no ha vuelto ha saber de él, aunque lo han buscado en los hospitales y las morgues de la capital del país y el Estado de México.

El que lo acompañaba mucho a la central era uno de sus hijos; sin embargo, esa vez no se fue con él porque estaba esperando unos costales de ejotes. Él estuvo investigando con la gente y le dijeron que supieron que su padre vendió los 400 manojos de cilantro que llevaba.

Esa es la última referencia que tienen. No obstante, María Isabel López Reyes, hija de J. Isabel, dice que por lo que han investigado por su cuenta les han dicho que una cámara supuestamente captó a la camioneta Súper Duty de su para por Eje 5 en la Ciudad de México, a las 4:08 de la mañana.

Lo que han obtenido ha sido por sus medios, ya que, asegura, las autoridades no han mostrado avances en la indagatoria, ni hallado el automotor, cuando ya han pasado casi 20 días, por lo que temen por la vida de su padre.

En la Fiscalía General de Justicia capitalina les sugirieron que fueran a Toluca porque en la fosa común de ahí llegan todos los cuerpos no reconocidos localizados en la Ciudad de México y pueblos alrededor, pero no lo han localizado, tampoco en los hospitales.

“Él no tenía problemas con nadie y pues duele, porque dijera usted que le debía a alguien o tenía enemigos, pero no, él era una persona que nunca faltó a su casa, por eso a nosotros nos extraña todo esto, porque es feo no saber qué pasa”, dijo su hija María Isabel López Reyes.