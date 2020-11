Diputada Olga Sosa urge al Poder Judicial a no revictimizar a mujeres violentadas

La diputada federal por Tamaulipas, Olga Sosa Ruiz, urgió al Poder Judicial a no revictimizar a las mujeres, en el marco del día de la eliminación de la violencia contra la mujer “hay que ceder la palabra a las víctimas de la violencia que han cambiado el rostro de México”, exhortó.

“Hoy es una fecha importantísima y no podemos utilizarla para politizar posturas, creo que debemos resaltar lo que falta y lo que se ha hecho. Tenemos una iniciativa aprobada en la Comisión de Justicia en donde exigimos que no haya revictimización; debe de pasar al pleno, sin embrago no es necesario que pase al pleno para que el Poder Judicial deje de revictimizar y siga capacitando a su personal en perspectiva de género y ya no haya más impunidad”, reiteró la tamaulipeca.

En conferencia de prensa resaltó el trabajo realizado en el Congreso federal en la elaboración de reformas positivas y afirmativas, “el confinamiento por el Covid, ha generado brotes de violencia en todos los órdenes de gobierno, decirles también que urge un Poder Judicial que no revictimice”.

En tanto, frente al pleno afirmó que estamos ante una situación que ha rebasado a los instrumentos inmediatos de atención del estado; diariamente 32 niñas menores de 14 años, son madres a causa de la violencia sexual, 10 mujeres al día son asesinadas y uno de cada dos feminicidios en México queda impune.

“Actuemos en defensa de los terceros, de las huérfanas y los huérfanos. Disminuyamos las brechas de la desigualdad y avancemos en la construcción de la igualdad sustantiva. Ampliemos los círculos de empoderamiento y emprendimiento. Fortalezcamos la participación política y frenemos las prácticas que impiden y limitan la libertad”, apuntó Sosa Ruiz.

Asimismo, exhortó a los Congresos locales, a la Fiscalía General y las fiscalías estatales a legislar con perspectiva de género, a aprobar los cambios que desde esta Cámara se han logrado y a homologar el delito de feminicidio.

Finalmente, destacó que Jalisco, Guanajuato, Sonora y Tamaulipas son los estados con mayor número de desaparecidos, “debemos seguir impulsando desde lo estatal, desde lo local, para que podamos tener un país libre de violencia hacia las mujeres y hacia todos los quienes vivimos en este México”.