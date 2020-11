AMLO tiene indiferencia ante la violencia contra mujeres: Asamblea Consultiva de la CEAV

México llega al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer este 25 de noviembre (25N) mientras se vive la pandemia del coronavirus, misma que ha generado una crisis humanitaria que evidencia los problemas sociales, la desigualdad de género y la violencia contra la mujer.

Muestra de ello es que un total de 2 mil 874 mujeres han sido víctimas de homicidios dolosos y de feminicidio entre enero y septiembre de 2020, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Al respecto, Delia Quiroa, representante de la Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), ha asegurado que es importante recordar fechas COMO EL 25N debido a que se debe hacer conciencia de que las mujeres necesitan equidad de género por los tiempos que se viven.

Sin embargo, destacó que es lamentable la realidad en la que estamos, pues enfatizó en que las mujeres en México siguen viviendo sin tener el mismo trato que un hombre.

Fue durante una entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez para el noticiero matutino de El Heraldo Radio, que la también activista y miembro del colectivo 10 de marzo reprobó categóricamente la falta de atención por parte del Gobierno Federal a este importante problema en nuestro país.

Esto luego que se le preguntara si el presidente Andrés Manuel López Obrador ha cumplido alguna de las promesas realizadas con las víctimas durante su campaña como candidato.

No, hay total indiferencia, no se están creando programas para prevenir la violencia mujeres y los pocos que hay no cumplen ni hacen nada para revertir los daños; él dice que no es verdad que aumentó la violencia a las mujeres con la pandemia, pero ahí están las denuncias", aseveró.