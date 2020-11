¿Se pueden suspender las 'Mañaneras' durante las elecciones de 2021?

Luego de que este 24 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador llegara a su mañanera número 500, al iniciar su conferencia que se realiza de lunes a viernes alas 7:00 horas, en el salón Tesorería de Palacio Nacional en el centro de la Ciudad de México, el mandatario hizo una breve numeralia de sus encuentros con los representantes de los medios, explicando que la conferencia matutina más larga fue el pasado 11 de noviembre y tuvo una duración de tres horas con 13 minutos, contra la más corta que fue la número 69 y tuvo una duración de apenas nueve minutos

Al respecto, desde julio pasado el diputado por el PAN, Rigoberto Mares, demandó la suspensión de estas conferencias en septiembre de 2019 para el proceso electoral de 2021, argumentando que el mandatario morenista se suma como militante del partido y aprovecha los reflectores nacionales para descalificar a sus adversarios, incluso, advirtió que este partido buscará que el Colegio de notarios, certifique y de fe, de cada declaración política a que haga López Obrador en perjuicio de la contienda y afectando la equidad de la misma.

Por ello, el director de editorial de El Heraldo de México, Alfredo González, junto con Isaías Robles, conversaron en la Mesa de opinión, "A Fuego Lento" con dos expertos en materia electoral, para desmenuzar las reglas y normas que se pueden en este proceso electoral, y si se podrán eliminar las mañaneras en 2021.

¿Suspender las Mañaneras en 2021?

Para iniciar la conversación, Pamela San Martín, exconsejera del Instituto Nacional Electoral (INE), señaló que las mañaneras es un tema que se ha discutido mucho a lo largo de los últimos años y para poder ver esto en un contexto electoral, lo primero que se tiene que tenemos que mirar es la regulación que se tiene establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con las previsiones que se han establecido para los servidores públicos en el marco de las mismas.

Recordó que producto de todos estos conflictos que surgieron después de la elección de 2006 y precisamente de la intervención que hubo por parte del entonces presidente Vicente Fox, en esa competencia electoral, como por parte de terceros, a través de las televisoras,

"se modificó la comunicación política y se establecieron claramente prohibiciones a los servidores públicos para que no infringieran en los procesos electorales, no se utilizaran recursos públicos para intervenir en los procesos electorales", dijo la exconsejera.

Sin embargo, explicó que se incorporó una disposición, en la que se prohíbe difundir propaganda gubernamental durante los periodos de campaña, pero es durante los periodos de campaña y hasta que finalice la jornada electoral, salvo; las cuestiones de salud, las educativas y de Protección Civil en caso de emergencia. Por ello, señaló, que en el marco de las campañas electorales ha entrado la discusión sobre las mañaneras porque es una manera de ejercicio de comunicación que tiene el presidente.

Aseguró que las mañaneras no se pueden suspender ya que el ejercicio de comunicación y que se tendría que revisar si puede haber un momento en que los esté utilizando de esta forma contraria a las normas, pero el ejercicio mismo es un ejercicio que no está regulado, no está prohibido y sí puede cumplir como un espacio de rendición de cuentas.

Además, indicó que desde la época de la presidencia de Felipe Calderón se estableció, porque el presidente dio una conferencia de prensa, dio una en cadena nacional en el marco de la jornada electoral de las elecciones en 2010, y se estableció que ese tipo de ejercicios en el marco de las campañas son propaganda gubernamental.

En este contexto, afirmó que la propaganda gubernamental no es prohibida, y que solo tiene restricciones, y afirmó que en la época de las campañas, y estas restricciones está a que sólo puede ser en cuestiones de salud, educativas o de Protección Civil en caso de emergencia, lo cual no iría como tal ejercicio de las mañaneras, es por eso que el INE, en las contienda electorales del año pasado suspendió las mañaneras cuando se presentó una queja en el marco de las campañas locales que se deben en ese año.

¿Las mañaneras son electoreras?

Por su parte, Ángel Ávila representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ante el Consejo General del INE, afirmó que las mañaneras son "electoreras" y que este ejercicio del presidente forman parte de su estrategia de comunicación política, de una estrategia electoral donde, el mandatario se asume como parte de un partido político, como parte de un movimiento.

"En este momento en que estamos ya en proceso electoral, el Presidente ha dicho varias veces, -durante su mañanera-, que el movimiento que él encabeza busca la transformación,que lucha contra la corrupción, que hay otros adversarios, conservadores, fifís; la denostación constante para dividir a la población en el imaginario del presidente", dijo el presidente del PRD.

Afirmó que, la realidad entre los que están con el presidente, a favor, o en contra de él, es parte de una estrategia electoral que el presidente trata de "escabullirse" en términos de la libertad de expresión, en el término de la rendición de cuentas como gobierno, pero también mezclando, el asunto electoral y utilizando las ventajas, los recursos públicos para hacerse propaganda y a su partido,

"El Presidente está violando el artículo 134 Constitucional, donde establece que la propaganda gubernamental está prohibida en términos de procesos electorales; la promoción personalizada de los funcionarios públicos también está prohibida", puntualizó Ávila.

Recordó incluso, que el PRD metió una queja sobre el tema de los Servidores de la Nación que utilizaban los chalecos con la figura de AMLO o con el logotipo de AMLO con sus cuatro letras, y por supuesto que eso fue sancionado por el Tribunal, además, el funcionario pidió que las mañaneras se suspendieran, en el que al días de hoy, hay una resolución de la Sala Regional Especializada del Tribunal donde establece que las mañaneras pueden seguirse difundiendo siempre y cuando se hagan de manera ininterrumpida, por lo que lo que han hecho los concesionarios es cortar las mañaneras con espacios comerciales, cuando antes no lo hacían

Señaló que el PRD han demostrado que en estas 500 mañaneras, el presidente ha dicho más de 32 mil mentiras, y aseguró que lo han dicho varias agencias de comunicación que le han contando al presidente cuáles son esas afirmaciones no verdaderas, no comprobables, o mentiras directas, y eso no abona al ejercicio democrático, además, Ávila esperará a la resolución final de la Sala Superior respecto a si deben cancelarse o no las mañaneras.

Aseveró que entre abril y mayo tendría que suspenderse las mañaneras y afirmó que hay antecedentes de que las mañaneras pueden tergiversar la utilización de los recursos públicos o que el presidente haga comentarios a favor de su movimiento, de su gobierno, y está correlacionado con Morena.

López Obrador, ¿guardián de las elecciones?

San Martín afirmó que el presidente, no es el jefe de campaña ni debe de ser el jefe de campaña, sino solamente el Presidente de la República y como todo servidor público, tiene las prohibiciones y limitaciones que se han señalado, mismas que están establecidas en la Constitución,

Respecto a los cuestionamientos, quién es el guardián de las elecciones, quién garantiza el desarrollo y garantiza la competencia electoral, quién garantiza que se cumplan con las normas electorales no es el Presidente de la República, indicó que es es el INE, en su defecto, y en caso de impugnaciones lo es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y ahí también intervienen los Organismos Públicos Locales Electorales, y los Tribunales Electorales Locales,

Sin embargo, puntualizó que el mandatario sí tiene, en este papel de garante de las elecciones, en el sentido de garantizar que todos los servidores públicos bajo su responsabilidad cumplan con las reglas, con las prohibiciones que que se han señalado en el marco de las contiendas electorales,

Indicó que lo que el presidente de la República ha dicho, es que nadie en su gobierno intervendrá en las elecciones y que él será guardián de que nadie intervenga, acto que se esperaría no solamente que diga que todos van a cumplir con las reglas, sino qué medidas específicas va a adoptar él para garantizar que no haya un uso del aparato del estado, que no haya un uso de recursos públicos para intervenir en las contiendas electorales.

Indicó que le corresponderá a las autoridades electorales, llámese el INE, los OPLES, y los respectivos tribunales, el garantizar que se cumplan con las reglas y en su caso tomar las medidas ante un incumplimiento para que se pueda garantizar para que haya una competencia equitativa.

Reiteró lo que dijo el representante del PRD, sobre las elecciones, y es el nivel de polarización en que estamos en el país, no solamente del lado del Presidente, sino al lado de quienes están a favor del él y también de los que están en contra del mandatario.

"Esperaríamos que se proporcione a las ciudadanas y ciudadanos elementos suficientes para poder emitir un voto libre, pero también un voto informado, y el que se cuente con un voto informado también tiene que ver con que se hagan propuestas entorno a lo que se quiere del país y las plataformas que están promoviendo los distintos actores en la competencia, y los distintos actores", indicó.

AMLO ¿jefe de campaña?

Finalmente, Ángel Ávila concluyó que López Obrador será jefe de campaña de Morena porque hoy es un partido político dividido todo el tiempo, cuestionado internamente, el pleito por ver quien era su nuevo dirigente, y los conflictos en Nuevo León por sus candidaturas

"Yo veo hoy un partido político destrozado, la verdadera estructura electoral de Morena se está conformando a través de los Servidores de la Nación",

Explicó la esa estructura de López Obrador de más de 25 mil servidores públicos que el próximo año tienen presupuestados casi 400 mil millones de pesos para entregarse en efectivo o en tarjeta, diversos programas sociales, con el grave riesgo que no conocemos los padrones sociales, no sabemos a quién le están dando el dinero, obviamente que el criterio es electoral porque están divididos los superdelegados y los delegados en distritos electorales federales,

Reiteró que Morena es un partido destrozado internamente, e irán contra la estructura del gobierno, como lo hacían en los tiempos del PRI, además de que el gobierno se va a meter en las elecciones a través de estas estructuras y se tienen que frenar con toda la gama de herramientas legales, políticas, instituciones, para que no pase eso.

Respecto a suspender las mañanas, el representante del PRD ante el Consejo General del INE, dijo que seguirán insistiendo en que López Obrador deba comportarse como el Presidente de todos los mexicanos y no como el presidente de sólo una parte, por lo que sí él va a ser uno de los personajes más importantes en la campaña por ser el jefe de la campaña y obserbarán de qué están hechos, cómo están fortalecidos las instituciones democráticas, porque al INE y al Tribunal le va a tocar un trabajo muy importante de ponerle un alto el titular del Ejecutivo,

"No hay que olvidar los constantes ataques del Presidente López Obrador al INE, quiere una institución sometida, quiere capturar al INE y doblegarlo a sus aspiraciones, le ha cortado el presupuesto, lo está constantemente atacando, pero hoy creo que el INE tiene toda la fortaleza para en su momento poder poner un alto a la intromisión del Ejecutivo en las campañas", puntualizó.

Escucha la entrevista completa aquí: