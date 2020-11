Colosio se baja de candidatura para la gubernatura de NL

Luis Donaldo Colosio Riojas se descartó ayer para ir por la gubernatura del Estado de Nuevo Léon, debido a que no se concretó una alianza entre Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido Acción Nacional (PAN).

"Yo siempre me he manifestado a favor de una alianza entre Movimiento Ciudadano y Acción Nacional, justamente porque iría en favor de los mejores intereses de Nuevo León y coincidiría con la preferencia de la mayor parte de su ciudadanía. Esto lo he dicho siempre; he sido consistente y me mantengo firme en esta posición", informó por la mañana en sus redes sociales.

Sin acuerdo

El diputado local señaló que al no haber un acuerdo, "buscaré contender por la Alcaldía de Monterrey. Ser Presidente Municipal de la capital de nuestro estado es un gran honor y una gran responsabilidad".

"Además de la viabilidad del triunfo electoral, las coaliciones garantizan una gobernabilidad efectiva entre las distintas fuerzas políticas y sociales que el día de hoy le hace mucha falta a Nuevo León", aseguró.

Más tarde, en entrevista para El Heraldo Radio Monterrey, Colosio Riojas dijo que “nadie entendió” lo que representaba unir a ambas fuerzas políticas. "Nadie entendió o nadie quiso entender la alianza, que no era meramente electoral, era un ejercicio de construcción de gobierno, pues lo que está viviendo Nuevo León es sumamente difícil”.

Intereses políticos

Lamentó que no se antepusieron los intereses del estado y de la población por encima de los partidos políticos o personales.

“Tenemos los elementos para construir un gran proyecto de gobierno y sería para mí un enorme gusto, aceptar ir por la alcaldía de Monterrey. Siempre y cuando las decisiones que se tomen, sumen, pero no se me ha permitido”, argumentó.

El límite para registrar alianzas entre partidos políticos para las próximas elecciones de 2021 era este viernes a la medianoche; sin embargo, no se lograron acuerdos entre PAN y MC, por lo que Colosio se descartó para ir por la gubernatura.

Por Daniela García