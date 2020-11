Hemos normalizado la pandemia de COVID-19, advierte especialista ante repunte

México superó los más de 100 mil muertos por COVID-19, informó la Secretaría de Salud federal, quien agregó que ya suman más de un millón de contagios del virus SARS-CoV-2.

Ante este panorama, la doctora Elizabeth León Manríquez, dijo que no existe un panorama claro de cuándo podría parar la emergencia sanitaria y apuntó que la sociedad ha normalizado la pandemia, situación que provocando que se baje la guardia.

La especialista dijo que la gente está realizando su vida cotidiana como antes y apuntó que es momento de tomar medidas necesarias para controlar los contagios entre la población.

Lo más crítico de todo hemos normalizado la pandemia, parece que no está sucediendo nada no veo que se estén creando nuevas formas para tratar de frenar la pandemia y eso me parece que es lo más delicado de la situación actual