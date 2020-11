Tanatólogos ofrecen terapia gratis por teléfono a quienes perdieron a alguien por el COVID-19

Debido a las 91 mil muertes por COVID-19 en México, hay más personas que viven el duelo por la pérdida de un ser querido, un proceso que no se debe reprimir, ya que puede provocar consecuencias negativas a la salud, aseguró el especialista en tanatología, Lizardo González.

En el marco del Día de Muertos, el integrante de la Sociedad Mexicana de Psicología precisó que el duelo no es una enfermedad, sino un proceso que vive una persona por una pérdida significativa, en el que se presentan diversas emociones.

“Nadie más puede vivir el duelo por nosotros y entre más pronto lo hagamos, se desarrollarán menos consecuencias negativas en nuestra salud mental o física”, resaltó el experto.

Tristeza y miedo son algunas emociones que se manifiestan en el duelo. También hay aislamiento social o llanto, pero si éste último ocurre de forma exacerbada por más de dos semanas, es clave buscar algún especialista en psicología y tanatología.

La pandemia provocó que no haya funerales. Además, los pacientes hospitalizados por COVID no pueden recibir visitas. Cuando el paciente muere, estas circunstancias pueden generar ira o enojo en los familiares porque no se pudieron despedir de la persona fallecida.

Lizardo González es integrante de la Sociedad Mexicana de Psicología. Foto: Especial

Participación de la familia

Ahora, ante el cierre de panteones en algunos estados para evitar más contagios en el Día de Muertos, Lizardo González dijo que la tradicional ofrenda de estas fechas "es el paliativo” y la forma de lograr un vínculo para recordar a quienes murieron por la pandemia.

El miembro titular de la Sociedad Mexicana de Psicología recomendó a quienes viven un duelo colocar una ofrenda, buscar las fotos de su familiar en sus mejores momentos y hacer una carta de despedida para honrarlo.

La carta se puede hacer en familia, incluidos los niños y jóvenes para expresar los recuerdos más gratos que tienen de su ser querido.

El proceso puede ser doloroso pero ayuda al proceso de despedida y a no reprimir el duelo, pues de lo contrario pueden sobrevenir trastornos de depresión profunda, obsesivo compulsivo ansiedad generalizada, descontrol del sueño y alimentación, precisó el maestro Lizardo González.

Ante la pandemia, González y otros especialistas lanzaron la iniciativa Tanatólogos por México para donar tiempo de terapia psicológica por teléfono o videollamada a personas que tuvieron una pérdida por COVID-19 y que no cuentan con recursos para pagar una sesión.

El objetivo es identificar si las personas están o no en riesgo a raíz del duelo. Las sesiones son sin costo y para acceder pueden escribir a la página de Facebook Espacio Tanatología o enviar un mensaje por Whatsapp al 55-2265-3636.

Por Gerardo Suárez