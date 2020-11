Feministas realizan manifestación de “Catrinas” en Colima contra los feminicidios

Diversos colectivos feministas realizaron una marcha por las principales calles de la capital colimense, desde la avenida de Sevilla del Río, al norte de la ciudad hasta el primer cuadro en el Jardín Libertad, para exigir justicia por las mujeres víctimas de feminicidios.

Con consignas como “ni una más” o “matan a mujeres en la cara de la gente”, las manifestantes se vistieron de catrinas y portaron cruces y diversos símbolos alusivos al Día de Muertos, así como cubrebocas para evitar contagios por la pandemia de COVID-19, aunque no respetaron la sana distancia.

Su objetivo fue visibilizar la violencia de la que son víctimas las mujeres en esta entidad, que de acuerdo con el último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), ocupa el primer lugar en feminicidios por tasa, con 3.04 delitos por cada 100 mil mujeres, y también el primer lugar de homicidios dolosos de femeninas por tasa, con 15.5 asesinatos por cada 100 mil mujeres.

“No estamos locas, no estamos dementes, no estamos exagerando, esto está pasando diario, todas a diario tenemos que saber qué falda, que short nos vamos a poner o tenemos que cambiar nuestra ropa para dejar de sentir incomodidad si un hombre se me queda viendo”, reprochó una joven de alrededor de 20 años, al tomar la palabra a frente a la Catedral Basílica Menor.

De igual forma recordaron el feminicidio de Linda, una joven de 24 años, quien fue asesinada en el poblado de Sushitlán, Comala, en septiembre pasado, a pesar que ella ya había pedido ayuda a las autoridades.

Los manifestantes colocaron una ofrenda para recordar a las víctimas de feminicidio y también de crímenes de odio, contra la población LGTTTIQ+, además de colocar las imágenes de personas desaparecidas, por parte del colectivo de desaparecidos de Colima.

Por: Martha de la Torre