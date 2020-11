Legalización de la marihuana es un pequeño paso metido en un enredo: Vicente Fox

Luego de que el Senado de la República diera un paso más al aprobar la legalización de la marihuana de forma lúdica, Vicente Fox Quezada señaló que se ve como un paso de aprobación de un tema que se ha rezagado en México, pero es un pequeño paso metido en un verdadero enredo.

"Los senadores le tienen miedo al tema", dijo Fox Quezada

El expresidente de México, señaló que este tema lo mezclan con la opinión de cada partido político, y sacan de una licuadora lo que llaman ellos una propuesta de ley, lo cual, afirmó que no se puede estar bien con todo mundo.

Al respecto, dijo que le tienen le miedo al ejército y le parece increíble el tiempo que ha pasado para que apenas hayan aprobado una reforma que es "tan insulsa, tan falta de sabor y con tanta falta de contenido", en el que la gente no ha entendido que seguir defendiendo las plazas o seguir atacando a los cárteles, o el cambio paradigmático en el que se está cambiando una planta con mucho provecho como lo es la marihuana, que pasa de manos de criminales, a manos de los empresarios y agricultores.

Señaló que este cambio es total, y no se puede hacer a medias, en el que ponen penalizaciones para quien la produce en el campo, y y reiteró que el temor al ejército los lleva a atacar los plantíos de marihuana en la sierra, misma que no es la nueva industria, sino que la nueva industria es un cambio total, que convierte en una industria privada donde el gobierno solo tiene que regular y no tiene que andar de "metiche" y dejar libertad porque si no, los mercados no funcionan.

Médicos rezagados

Durante la entrevista con Blanca Becerril para República H, el expresidente dijo que el gremio médico que queda por ahí resabio de médicos muy anticuados en políticas públicas de este tema y que no entienden de lo que se trata en el que piensan que es aún una prohibición.

