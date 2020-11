Preguntas Aprende en Casa 2 SEP | Primaria 5° y 6° grado, 17 de Noviembre: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 2, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación básica. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este martes 17 de Noviembre para Quinto y Sexto grados de educación Primaria. La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel Primaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 2 este martes.

Lo que vas a aprender hoy en 5to. Grado

Este martes, en la materia de Lenguaje aprenderás como se emplean las descripciones y las citas textuales en la elaboración de textos expositivos.

¿Qué hacemos?

El día de ayer estuve leyendo un libro que se llama “El libro de los Monstruos”, en ese libro se presentan fichas informativas sobre algunos de los monstruos más famosos, no sólo de las películas, sino también de los libros y de las leyendas y descubrí que muchos de ellos son parte de las tradiciones orales de distintos lugares del mundo. Y sobre todo de México.

En el libro leí acerca de los Aluxes que son de Yucatán y Guatemala, Las brujas o bolas de fuego que aparecen en los cerros de Veracruz, Puebla e Hidalgo, de los chaneques que habitan en Veracruz, Tabasco y Guerrero y de los Nahuales que habitan en Mesoamérica.

Vamos a tomar ese libro para el tema de hoy que es: Las descripciones y las citas textuales en la elaboración de textos. Ten listo tu cuaderno y tu pluma para que juntos vayamos obteniendo más información a fin de elaborar un texto que nos permita entender más acerca de estos seres fantásticos.

Me refiero a que son personajes irreales que sólo existen en la imaginación, aunque hay muchas historias de ese tipo que se han transmitido de generación en generación, realmente no existen pruebas científicas de su existencia y en muchos casos, los seres humanos los han inventado para ayudarse a explicar fenómenos que en su momento no tenían forma de explicar y que ahora, con el paso del tiempo, estas historias que han perdurado forman parte de estas culturas; son muestra de cómo esas sociedades se explicaban el mundo y ahora, convertidas en mitos o leyendas, son sin duda parte fundamental de ellas.

Estos seres forman parte de la fantasía, pero existen muchas historias, pinturas, objetos y textos relacionados con ellos, que les permiten existir dentro del imaginario colectivo, de la idiosincrasia y forman parte de la cultura no sólo de nuestro país, sino también de muchas culturas alrededor del mundo. Idiosincrasia es el conjunto de ideas, formas de pensar o de actuar de una persona, en este caso, un grupo de personas que forman una sociedad.

Pero para que te quede más claro, te invito a ver el siguiente video que habla sobre algunos dioses mexicas, los cuales representaban algunos elementos naturales, plantas y animales que formaban parte del imaginario colectivo de esta civilización.

Sabías que…Quetzalcóatl para todos.

Lo que vas a aprender hoy en 6to. Grado

En la materia Lenguaje aprenderás a identificar las características generales de los reportajes y su función para integrar información sobre un tema. Para explorar más sobre el tema, puedes consultar el libro de texto de Español de 6º, se explica el tema a partir de la página 42.

¿Qué hacemos?

Iniciarás con el bloque II y con tu práctica social del lenguaje número 4 de la página 42 a la 57: Escribirás un reportaje sobre tu localidad. Prepara tu libro de texto, cuaderno y algo para tomar nota.

Ubícate en la página 42 de tu libro de texto y lee el propósito de la práctica social del lenguaje: Escribir un reportaje sobre tu localidad. Pasa a la página 43 ¿Por qué consideras que la niña de la ilustración de tu libro está frente a un puesto de revistas?

El objetivo principal de un reportaje es informar de forma extensa, completa y detallada sobre un asunto o cuestión que es de particular interés para un público específico. Observa el mapa del reportaje.

La búsqueda de información es algo importante que estarás haciendo, es una herramienta fundamentales para tu aprendizaje. Planea tu reportaje por pasos y verás que será un trabajo muy útil para los demás. Consultarás diversas fuentes, pero primero identificarás cuántas y cuáles.

Generalmente el reportaje es elaborado por un periodista sobre un hecho o cualquier tema y se publica en la prensa escrita o se emite por televisión, radio e internet; el texto suele ir acompañado de imágenes y fotos, entre otros recursos.

Los reportajes son más largos y completos que la simple nota informativa y muchas veces vienen acompañados de entrevistas. Al igual que en el género nota informativa, en el reportaje,con mayor razón,se requiere contrastar varias fuentes: entre más fuentes se consulten, mayor objetividad y riqueza podrá ganar el trabajo periodístico.

Según algunas convenciones, el número mínimo de fuentes consultadas para elaborar una nota informativa es de tres; para el reportaje se consultan cuatro como mínimo.

Horarios Nivel Primaria

De acuerdo al nivel escolar los alumnos llevarán materias como: Arte, Educación Física, Lengua Materna, Conocimiento del Medio, Matemáticas, Educación Socioemocional, Vida Saludable e Inglés.

Primero de primaria

09:00 a 13:00 horas. Once 11.2 y Televisa 5.2

11.2 y 5.2 12:00 a 15:30 horas. TV Azteca 7.3

7.3 18:30 a 21:00 horas. Heraldo TV 10.2

Segundo de primaria