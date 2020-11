María, con un pulmón sale a trabajar y enfrenta pandemia en Guadalajara

María tiene 96 años de edad todas las mañanas sale de su casa en la colonia San Gaspar en el municipio de Tonalá, Jalisco y se dirige a su trabajo en el centro histórico de Guadalajara. Ahí recomienda a los transeúntes que usen cubrebocas y se protejan del COVID-19, en cada jornada recibe de 40 a 200 pesos.

En entrevista con El Heraldo de México, María explica que perdió su pierna izquierda cuando jugaba a brincar la cuerda, una niña le cayó encima y posteriormente le resultó un tumor y le tuvieron que amputar la extremidad.

Hoy camina arrastrándose apoyada con unos cubos de madera, sus brazos y sus manos con artritis soportan todo el peso de su cuerpo. Por su estatura que no supera el metro los automovilistas no la observan y ya sufrió un atropellamiento al cruzar la calle del Mercado Corona.

“Me atropellaron, me operaron, me quitaron un pulmón. Solo tengo un pulmón, pero quise vivir. Ahora procuro que me crucen la calle, porque no me ven, tengo miedo”.