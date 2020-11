Concanaco Tabasco se une al gobierno estatal; señala a CFE por inundaciones

Esta semana dio inicio el Buen Fin en varios estados de la República. Esta es una estrategia del gobierno para reactivar la economía en medio da la pandemia de Covid-19. Sin embargo, alrededor del 60 por ciento de los establecimientos en Tabasco pudieron abrir debido a las inundaciones que se registraron en diversas zonas.

Así lo dio a conocer Manuel Miranda Hernández, presidente de la Concanaco – Servytur Tabasco, quien se unió al llamado del gobernador Adán Augusto López para pedirle a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y su titular Manuel Bartlett, una compensación al estado.

Durante una transmisión especial desde Villahermosa, Tabasco, el presidente de la Concanaco dijo en entrevista con Sofía García y Alejandro Sánchez, que las ganancias durante estas dos semanas no serán las que se tenían programadas debido a la emergencia.

Tenemos que hacer una protesta como sector empresarial porque nos está pegando mucho. Yo creo que ahí sí tenemos que responsabilizar no nada más a la CFE y a quien la está dirigiendo, que en este caso es el señor Bartlett, que pues evidentemente no han sabido controlar los desfogues de la presa. El sector está vendiendo, pero no está vendiendo lo que nosotros teníamos programado para estos 14 días del Buen Fin