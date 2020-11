Reformas al outsourcing beneficiarán al fisco y a los empleados, asegura STPS

Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social, aseguró que la figura de la subcontratación en México ha crecido exponencialmente para no reconocer los derechos de los trabajadores.

“Nos regimos por un principio que está en nuestra ley, es el hecho de la que el trabajo es un derecho y un deber social y no una mercancía”.

En entrevista con Salvador García Soto, la funcionaria aseguró que no no solamente los empleados se ven afectados por estas prácticas, sino también el fisco, a quien no se le entregan los impuestos correspondientes a las contrataciones en el país.

Indicó que la reforma propuesta por la Federación busca evitar la simulación y mejorar las condiciones de trabajo en la nación.

Explicó que esta es la primera vez que el presidente se suma a una propuesta de este tipo y que es distinta, ya que no es integral que se complementa con reformas a las normas relacionadas con el Código Fiscal, el IVA, el ISR y no solamente en una modificación a la Ley Federal del Trabajo.

Agregó que ha habido espacios de diálogo con los empresarios a través de parlamentos abiertos para dejar en claro que una de las intenciones del gobierno era acabar con la subcontratación de personal y además regular la subcontratación de servicios especializados.