Instructor de gimnasio de Puebla causa polémica al promover no usar cubrebocas: VIDEO

#DeNuestroInbox:



En Puebla supuesto dueño de “BIOS GYM” fomenta a no usar cubrebocas. No quiere cumplir las medidas y ahora pide en redes que NO USEN EL CUBREBOCAS También está dando un tutorial de cómo quitar los filtros al Cubrebocas para que solo sea apariencia y no funcione pic.twitter.com/9rARDcyfhm