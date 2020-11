Incongruencias del PAN aliarse al PRI; acusa Damián Zepeda

El senador panista Damián Zepeda calificó como una incongruencia por parte de su partido, Acción Nacional, aliarse en las elecciones de 2021 con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en algunas gubernaturas.

El legislador mostró en sus redes sociales el convenio de coalición que firmó su partido con el PRI y PRD para las elecciones en San Luis Potosí, lo cual -dijo- no avala.

“Que tristeza ver al PAN en una alianza electoral con el PRI. Me parece una incongruencia total que por décadas hemos luchado por cambiar México y hoy el Partido abraza lo que ayer criticó. No estoy de acuerdo, la postura no me representa”, externó.

Esta semana, la Comisión Permanente del PAN avaló que sus direcciones estatales busquen hacer alianza con todos los partidos políticos, excepto con Morena. Con lo que se abre la puerta para ir junto al PRI en los próximos comicios.

Al menos en ocho entidades, los panistas y priistas avanzan en convenios de coalición para derrotar a Morena tanto en las votaciones a gobernador, congresos locales y alcaldías.

Algunos estados donde ya avanzaron son San Luis Potosí, Zacatecas, Baja California Sur y Colima.

Por: Misael Zavala