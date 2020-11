AMLO aclara que disminución del aguinaldo es para altos mandos y es voluntario

El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que la disminución del aguinaldo en el servicio público federal es únicamente para altos mandos y es voluntario, que nadie está obligado a aportar.



En la conferencia matutina reveló que por la disminución de salarios de altos mandos del Gobierno Federal se tienen recursos por 80 millones de pesos que se destinarán al sector salud.



“Es voluntario, o sea, nosotros nos disminuimos el sueldo para entregar apoyo a las necesidades de salud, sobre todo por la pandemia, ya se han reunido cerca de 80 millones de pesos de aportaciones voluntarias”, explicó..



López Obrador precisó que el ajuste en los aguinaldos no aplica para los trabajadores de base sindicalizados, “ellos reciben completo su aguinaldo, y no tienen ninguna necesidad, no hay una exhortación a ellos para que aporten voluntariamente, es nada más a los altos funcionarios y es voluntario”.



“Los de abajo no, al final de cuentas es voluntario, a todos a todos (les llegará completo el aguinaldo), y así cómo se recogieron los 80 millones a las que hago mención que llevamos ya ahorrados, y que se van a utilizar para pronto vamos a decir en que sean utilizar, así lo mismo lo del aguinaldo, hay una cuenta en donde yo recibo mi aguinaldo, y voy y depósito en esa cuenta, en mi caso voy a devolver todo el aguinaldo. En el caso de secretarios y otros funcionarios de alto nivel es menor lo que voluntariamente lo que se les está solicitando”, indicó.

Por su parte, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera señaló que ayer se entregó la primera parte del aguinaldo a los servidores públicos federales



“El día de ayer se realizaron para la mayor parte de los trabajadores las transferencias (del aguinaldo), era compromiso que habíamos hecho la semana pasada que para el periodo del Buen Fin, que los trabajadores iban a recibir la primera parte de su aguinaldo. Me parece que vamos en tiempo y forma con lo que nos habíamos comprometido”, reveló.

