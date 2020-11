VIDEO VIRAL: Conductor de Corvette transmite su propia muerte en Facebook tras impactarse a 180 km/h

Jugar con la velocidad siempre es un riesgo en el que se pone en peligro la vida misma y ese fue el caso de este conductor de un Corvette cuya grabación en vivo de Facebook se volvió tendencia debido a que captó su propio accidente sobre la carretera Tecate-Mexicali en Baja California.

Según se aprecia en las imágenes esta fue una fatal combinación con un final trágico tras conducir a altas velocidades en un día con clima lluvioso, sin embargo, lo que más llamó la atención de este caso fue el hecho de que el conductor se encontraba trasmitiendo su trayecto en vivo a través de Facebook, por lo que lamentablemente grabó el momento de su muerte.

Viajaban a exceso de velocidad

En las próximas imágenes del momento se aprecia como el tablero del lujoso vehículo marca 180km/h de velocidad lo que en conjunto con las condiciones lluvias, el pavimento mojado y la carretera llena de curvas propiciaron el accidente.

De igual forma se aprecia como la visibilidad del camino era limitada debido a la lluvia acompañada de neblina.

Curiosamente los internautas han destacado el hecho de que durante el accidente de fondo se logra escuchar el corrido llamado "El Pedrón ántrax", melodía que ha sido señalada como "una premonición" de lo que sucedería segundos más tarde.

Lo que dejó más aterrados a los usuarios fue que justo en el momento del impacto se escucha un fragmento de este corrido que dice: "No me quise ir solo de este mundo, me acompañaron 2 gallos también".

Fue así que el vehículo se estrelló contra una formación rocosa, arrebatándole la vida de inmediato al conductor mientras que su copiloto fue trasladada a un hospital. Aquí el momento se recomienda discreción.