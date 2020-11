UIF señala que bloqueo de cuentas de Cárdenas Palomino fue por cooperación internacional

Las cuentas bancarias de Luis Cárdenas Palomino, ex jefe de la División Regional de la extinta Policía Federal, fueron bloqueadas en el marco de cooperación internacional con agencias de Estados Unidos, por lo que no procede el descongelamiento.

Así lo informó la Unidad de Inteligencia Financiera, que aseguró que no ha sido notificada de alguna decisión judicial que la obligue a desbloquear las cuentas bancarias del ex colaborador cercano al ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, derivado de una supuesta suspensión definitiva que se le otorgó en un juicio de amparo.

Ayer se dio a conocer que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa revocó el bloqueo de las cuentas del ex funcionario.

De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el congelamiento es válido si existe una solicitud de colaboración internacional, pues de lo contrario es inconstitucional.

La UIF aseguró que el bloqueo de las cuentas de Cárdenas Palomino se encuentra dentro del supuesto señalado por la SCJN para que no proceda el descongelamiento.

Además, la Unidad informó que en cuanto conozca la sentencia dictada, presentará los recursos jurídicos correspondientes.

Recientemente, un juez federal ordenó la detención de Cárdenas Palomino, porque el ex mando de la Policía Federal presuntamente participó en la tortura de cuatro hombres para que declararan que pertenecían a la banda de secuestradores Los Zodiaco.

Por: Diana Martínez