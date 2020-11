Líderes empresariales hispanos se unen a Junta de Univisión

La empresa Univision incorporará a cuatro nuevos miembros independientes en su junta directiva. Se trata de destacados líderes empresariales hispanos en EU, con un profundo conocimiento de las audiencias hispanohablantes y las comunidades a las que la compañía presta sus servicios.

Se trata de Marcelo Claure, director general de Softbank Group International y director Ejecutivo de Operaciones de SoftBank Group Corp; Oscar Muñoz, presidente ejecutivo de United Airlines Holdings, Inc.; Gisel Ruiz, miembro de la junta directiva de Cracker Barrel Old Country Store, Inc. y Vital Farms, Inc. Previamente fue directora ejecutiva de operaciones de Sam’s Club; y María Cristina González, Vicepresidenta Senior de Asuntos Públicos Internacionales de The Estée Lauder Companies, previamente Asesora Especial del Presidente y Directora de Comunicación de la Primera Dama Michel Obama.



Univision, Searchlight Capital Partners, ForgeLight LLC, y Grupo Televisa Corporación tomaron la trascendente decisión y así lo dieron a conocer hoy. La nueva junta directiva iniciará funciones cuando finalice la adquisición de una participación mayoritaria en Univision, que se anunció previamente, y la cual se tiene prevista para fines de este año.

Una vez que se concrete la operación de compra, esta nueva junta directiva supervisará la estrategia de Univision mientras aumenta el impulso reciente en contenido y programación, expandiendo su cartera de productos publicitarios, realzando considerablemente su presencia digital, y con el mejor contenido de su tipo por medio de su colaboración continua con Televisa.



Wade Davis, Director General y Fundador de ForgeLight, y quien se desempeñará como Director General de Univision cuando se concluya la adquisición, señaló que estos miembros de la junta directiva están entre los más prominentes y consumados líderes empresariales hoy en día en EU.

Añadió que es un honor que hayan aceptado participar en esta nueva fase de crecimiento de Univision. Explicó que trabajaron arduamente para no solo reclutar a los miembros de la junta directiva con mayor valor agregado y complementario, sino también para ampliar considerablemente la representación de la junta directiva, de manera que refleje la comunidad a la que Univision presta servicios.

Plataforma para impulsar su innovación

Abundó que estos cuatro nuevos miembros entienden el extraordinario potencial de Univision como una plataforma para impulsar la innovación, crear contenido que defina al mercado y tener una relación más estrecha con una de las audiencias más importantes en EU.

Por su parte, Eric Zinterhofer, socio fundador de Searchlight, agregó: “La nueva junta directiva de Univision reúne a un impresionante grupo de personas con especialidades complementarias apoyadas por una considerable experiencia estratégica y operativa.

Cabe señalar que los nuevos miembros de la junta directiva se sumarán a representantes de ForgeLight, Searchlight y Televisa, la cual seguirá teniendo una considerable participación en Univision.

Asimismo, los co-presidentes de Grupo Televisa, Bernardo Gómez Martínez y Alfonso de Angoitia, expresaron: “Nos complace que un grupo tan distinguido de líderes, que reflejan de manera representativa la audiencia mayormente hispana de Univision, se incorporen a la junta directiva de la empresa.

Indicaron que es la mejor junta directiva que la compañía haya tenido en su historia. En Televisa estamos entusiasmados de continuar esta exitosa colaboración con Univision para seguir ofreciendo contenido innovador y de alta calidad a un grupo demográfico hispanohablante que es cada vez más numeroso en EU.