Empresario cercano a AMLO busca candidatura de Morena al gobierno de Nuevo León

El empresario constructor Mario Fernández Quiroga, amigo personal del presidente Andrés Manuel López Obrador, busca ser el candidato de Morena a la gubernatura de Nuevo León en el 2021.

En lo que prácticamente fue el espaldarazo político a sus aspiraciones y el inicio de una precampaña informal del "único que se ha levantado y se ha acercado con nosotros", Berta Puga, presidenta estatal morenista, presentó a Fernandez Quiroga en conferencia de prensa.

Puga dio a conocer los tiempos para los procesos internos de selección de candidatos, al referir que será hasta el 23 de noviembre cuando el Comité Ejecutivo Nacional dé a conocer la convocatoria para la inscripción de aspirantes a diputaciones federales y a nivel estatal.

"Morena busca los mejores perfiles de personas que tengan honestidad, una trayectoria política y social intachable", mencionó en varias ocasiones la dirigente morenista, al ser cuestionada sobre si la alcaldesa independiente de Escobedo, Clara Luz Flores sería o no contemplada como candidata a la gubernatura.

Con el apoyo de todos los diputados locales y dirigentes de Morena, Mario Fernández señaló que "me animé a participar porque no quiero que llegue gente extraña y perjudicial a Morena. Queremos transformar a Nuevo León y personas que no están con el movimiento y no respaldan al presidente Andrés Manuel son más dañinos".

El precandidato a gobernador dijo en varias ocasiones ser amigo personal de López Obrador, a quien ha apoyado moral, económico, física y logísticamente en sus aspiraciones de llegar a la Presidencia en el 2006, 2012 y el 2018.

Por Mario Alberto Palacios

