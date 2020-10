Sheinbaum pide no bajar la guardia ante la pandemia

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a los habitantes de la Ciudad de México para no caer en rebrotes en casos de Covid-19, como está ocurriendo en países de Europa.

"El día de hoy quiero solamente insistirles: no podemos bajar la guardia, hemos visto como en otras ciudades ha habido rebrotes y en la Ciudad de México no queremos dar ni un paso atrás.

"Por eso hoy mi mensaje es uno: no bajemos la guardia. Protégete y protege a los demás. Mientras no haya vacuna, usa el cubrebocas, sana distancia y limpieza de manos. Si tienes síntomas llama a Locatel o envía covid19 al 51515. Por favor, no bajemos la guardia", dijo en un video montado en sus redes sociales.



Recordó el caso español

En el caso de España, por ejemplo, entre julio y agosto, tenían un promedio de mil 115 casos diarios confirmados, sin embargo, en septiembre y octubre, hubo un rebrote y la media es de 18 mil 701 positivos por día.

La mandataria capitalina recordó a la población que la Ciudad de México se mantiene en el naranja del semáforo epidemiológico.

Mensaje importante sobre COVID-19, hoy viernes, 9 de octubre.#ProtégeteYProtegeALosDemás pic.twitter.com/CoCXY9QyaZ — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) October 9, 2020

Por: Carlos Navarro

