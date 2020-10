Al gobierno sólo le interesa disponer de más de 68 mdp: Castañeda sobre fideicomisos

La desaparición de 109 fideicomisos de México fue calificada como una gran irresponsabilidad del gobierno federal y de la mayoría de Morena, a pocas luces es un atraco a la nación porque están terminando con una serie de actividades que son fundamentales para el desarrollo del país, por parte de Clemente Castañeda, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano.

Recordó los innumerables aportes que hacen todos los centros de investigación para enfrentar el problema del Covid-19, en el que de no ser por estos no se hubieran desarrollado los ventiladores para pacientes graves la enfermedad. Destacó además que esots aparatos fueron los mismos que presentaron los investigadores del Conacyt en la conferencia mañanera del presidente.

Dijo además que de no existir estos fondos, algunas instituciones como el Colegio de la Frontera Sur no estarían produciendo publicaciones de carácter académico y científico, al igual que no se tendrían egresados de doctorados en áreas estratégicas para el país.

No hay capacidad de respuesta

Sobre el desarrollo del país, el funcionario dijo no es posible que la nación se quede sin capacidad de respuesta. En el caso del cine, dijo que varias instituciones apoyan todo tipo de proyectos lo cual calificó como un orgullo y parte importante de la promoción nacional que se hace en el país. Sin embargo, comentó, hoy quedaron en el desamparo.

En la parte del deporte, político dijo que estamos a 10 meses de los Juegos Olímpico en Tokio, competencia en la que los atletas mexicanos que han invertido su vida y sus familias se quedarán sin apoyo para representar a México, al igual que los defensores de Derechos Humanos, a periodistas y otros sectores.

En entrevista para el Noticiero con Jesús Martín Mendoza, Castañeda destacó que al gobierno solo le interesa disponer de manera discrecional de 68 mil 400 millones de pesos para financiar una serie de proyectos faraónicos que no tiene ninguna relevancia estratégica para el país.

"En la 4T todo mundo es sacrificable, menos el presidente", señaló.

