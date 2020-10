Jalisco, la primera entidad de México con sistema de prepago en todas las unidades de transporte público

Jalisco se convirtió en la primera entidad con un solo sistema de prepago para el 100% de las unidades del transporte público, 5 mil 266 vehículos. El gobernador Enrique Alfaro Ramírez adelantó que la credencialización de Mi Pasaje continúa, hasta el momento son más de 100 mil registros y 94 mil trámites concluidos.

Se acabó el hombre-camión que igual era chofer, cobrador y expendidor de boletaje. Ahora los usuarios del transporte público cuentan con una tarjeta de prepago que pueden recargar en 908 terminales, incluso en tiendas de autoservicio, con abonos desde 5 pesos a 250 pesos.

El mandatario jalisciense informó que se ha completado el Sistema Interoperable de Recaudo (SIR), son en totalidad 5 mil 266 unidades del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), Zapotlán el Grande, Tepatitlán de Morelos y Puerto Vallarta.

“Decir a los escépticos, a los que no creían que se podía que la Refundación del transporte en Jalisco está en marcha y hoy se da un paso decisivo y en dos años logramos lo que nadie había hecho. En dos años regularizamos las concesiones del transporte que era un desastre y que nos llevó tiempo y esfuerzo; en dos años pudimos transitar del modelo hombre-camión al modelo ruta-empresa de manera completa en la ciudad”.

Alfaro añadió que en dos años se logró reordenar las rutas del transporte público para volverlas más eficientes conforme a las necesidades de la ciudadanía.

“Reordenamos las rutas con la agencia de movilidad desde el Imeplan para poder tener un diseño que responda a las necesidades de la gente y no nada más a las necesidades de los transportistas, y cuarto, el día de hoy damos un paso decisivo habiendo completado el 100 por ciento de las unidades para la implementación del modelo de pago electrónico”.

La tarjeta de Mi Movilidad es utilizada para viajes en las 3 líneas de Mi Tren, en Mi Macro Calzada (ambas con sus vías alimentadoras y auxiliares) y en el servicio de bicicleta pública Mi Bici.

Por su parte, el secretario de Transporte, Diego Monraz anunció que los estudiantes y académicos de la Universidad de Guadalajara pueden usar la credencial de esta institución, tan sólo activarla sirve de sistema de pago para el transporte público.

“Con esto queremos que le digan adiós a los problemas de pago con monedas fraccionadas que no se encuentran, con ese problema que nos heredaron de la tarifa de 9.50 y alcancías que no dan cambio, esta es la solución para todos los estudiantes y aunque hoy no están yendo a la escuela ya pueden obtener 50 por ciento de descuento en sus transbordos y aparte a todos los que se han registrado en el problema de mi pasaje gratuidad en sus transbordos diarios”.