Encuesta Enkoll pone a Mario a la cabeza

Una medición reciente coloca al diputado federal Mario Delgado Carillo a la cabeza de las preferencias para la presidencia nacional de Morena.

La encuesta de Enkoll para El Heraldo de México y La Silla Rota, realizada entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre, arroja que Delgado Carrillo tiene 30 por ciento de la preferencia efectiva, mientras que el diputado Porfirio Muñoz Ledo queda en segundo lugar con 23 puntos porcentuales.

“Los intervalos entre el primer y segundo lugar que arroja esta encuesta, no se traslapan, por lo que Mario Delgado Carrillo se encuentra en un primer lugar contundente”, precisa la casa encuestadora.

A la pregunta expresa de la encuesta: ¿cuál de los siguientes candidatos y candidatas elige para que sea el presidente o la presidenta de Morena a nivel nacional? en un tercer lugar se coloca la actual secretaria general del partido, Yeidckol Polevnsky, con 18 puntos de las preferencias; mientras que Hilda Díaz Caballero obtuvo 15 puntos y Adriana Menéndez Romero, resultó en último lugar con 14 por ciento.

En la preferencia bruta, según la medición, 22 por ciento de los encuestados desconoce a los aspirantes a la dirigencia de Morena y 11 por ciento respondió que ninguno los convence.

De acuerdo con la empresa Enkoll, se utilizó una metodología similar a las tres casas encuestadoras que realizan la medición para el Instituto Nacional Electoral (INE), a través de la cual se elegirá al próximo presidente nacional de Morena, así como el secretario general.

Gráfico: Miguel Ulloa

Entre los resultados que también resaltan es que 45 por ciento de los entrevistados sabe que existe una encuesta a través de la cual se renovará la dirigencia del partido.

Además, debido a la falta de campañas para la elección interna, existe 22 por ciento que no sabe a quién elegir como presidente del partido.

Hace unos días, el diputado Porfirio Muñoz Ledo resultó a la cabeza de la encuesta de reconocimiento que realizaron las empresas para el INE, ya que obtuvo 41 por ciento de reconocimiento, frente al 27 por ciento logrado por Mario Delgado Carrillo.

METODOLOGÍA COMPLETA

POBLACIÓN OBJETIVO

Población mexicana residente en el país, mayor de 18 años y con credencial para votar válida y vigente registrada en la Lista Nominal que se declararan simpatizantes y/o militantes del partido Morena.

DISEÑO DE LA MUESTRA

El diseño muestral será estratificado y al interior de cada estrato se realizará la selección de individuos de la población objetivo en cuatro etapas, donde las unidades primarias de muestreo con características similares se agrupan de manera excluyente para formar estratos, con el objetivo de disminuir la varianza de las estimaciones. La estratificación de las secciones se realizará considerando el tipo de sección electoral (Urbana, Rural y Mixta) definidas por el INE; por lo que habrá tres estratos. La cantidad de secciones de cada estrato (Urbana, Rural y Mixta) en muestra se distribuirá proporcionalmente al tamaño de la lista nominal de estos estratos. Etapa I: Las unidades primarias de muestreo son las secciones electorales, mismas que serán seleccionadas mediante muestreo sistemático con reemplazo con probabilidad proporcional al tamaño de la sección (PPT), según el listado nominal.

Etapa II: Corresponde a la selección de las manzanas (unidades secundarias de muestreo), para lo cual se utilizará un muestreo aleatorio simple sin reemplazo (MASSR).

En las secciones urbanas, en esta segunda etapa se seleccionará aleatoriamente una manzana dentro de la sección electoral. Para las secciones rurales y mixtas que no presenten un amanzanamiento definido, los conglomerados de viviendas serán las unidades secundarias de muestreo. En caso de que no se localicen viviendas de la población objetivo o no se llegue a 10 entrevistas efectivas será necesario seleccionar otra manzana o conglomerado de viviendas.

Etapa III: Se lleva a cabo la selección de viviendas mediante un muestreo sistemático con arranque aleatorio. Para ello, al llegar a la manzana seleccionada se realizará un recorrido en el que se contará el número total de viviendas de la manzana. El tamaño del salto sistemático será el resultado de dividir el total de viviendas de la manzana entre 10.

Etapa IV: Se seleccionan los informantes en cada vivienda. La selección del entrevistado se hará por método de selección aleatoria simple sobre un marco de las personas mayores de edad presentes en la vivienda al momento del contacto.

Se realizó como máximo 10 entrevistas efectivas por manzana, y diez por sección electoral con el fin de tener mejor dispersión geográfica. En aquellas secciones electorales dónde sólo existe una manzana, todas las entrevistas se realizarán en dicha manzana.

ESTIMACIÓN DE PARÁMETRO

El parámetro a estimar es la proporción de elecciones de cada uno de los 6 candidatos, entendida esta proporción como el número de elecciones al candidato entre el total de elecciones.

Este parámetro se estima con una razón entre dos totales estimados, utilizando el estimador de razón combinado. Suponga un candidato fijo. Sea Y el total de personas que eligieron al candidato y X el total de elecciones.

El parámetro poblacional a estimar es entonces:

R=Y/ X

y su estimador:

Ȓ=Ŷ/X

METODOLOGÍA DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Entrevistas cara a cara en viviendas, levantadas con dispositivos electrónicos replicando el instrumento de recolección (cuestionario) presentando ante el INE por las tres casas encuestadoras insaculadas.

TAMAÑO DE MUESTRA

Se levantaron 1,562 entrevistas completas en igual número de viviendas.

FECHA DE LEVANTAMIENTO

30 de septiembre al 4 de octubre 2020.