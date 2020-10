Inundaciones en Tabasco por mal manejo de las presas, tomaremos decisiones: AMLO

Las inundaciones en Tabasco se deben no sólo a las lluvias, también al mal manejo de las presas, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia matutina anunció que visitará la siguiente semana la entidad para tomar decisiones sobre el manejo de las presas y las hidroeléctricas.

“Voy a ir a Tabasco, quiero ir a la Presa Peñitas porque vamos a tomar decisiones para que ya nunca mas se vuelva a inundar la planicie de Tabasco porque se debe no sólo las lluvias la inundación, si no al mal manejo de las presas que no turbinan, no generan energía para no hacerle competencia a las particulares, entonces se llenan las presas de agua, entonces cuando llueve, cuando hay tormentas, huracanes las tienen que desaguar y sueltan el agua e inundan”, explicó.

López Obrador agregó que “en las modificaciones que han hecho las leyes las hidroeléctricas no están consideradas como estratégicas y no les permiten subir la energía a la línea, no las despachan, de lo más absurdo que puede haber, ver entonces eso lo vamos a resolver, pero voy a ir allá”.

Por Paris Alejandro Salazar