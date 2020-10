Enrique Alfaro anuncia que en 2021 garantizarán quimios para niños en Jalisco

En el presupuesto 2021 de Jalisco se etiquetará recurso para garantizar los medicamentos oncológicos para niños con cáncer, anunció el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, ante lo que calificó como “insensibilidad” de la federación para la compra de quimioterapias.

“Quiero comprometerme públicamente a que, con el apoyo del gobierno federal, sin el apoyo del gobierno federal o a pesar del apoyo federal, vamos a garantizar que quede cubierto el servicio para atender a todos los niños con cáncer del Estado, sin excepción”, dijo Enrique Alfaro Ramírez.

No padecerán los niños

Este anuncio lo hizo en la entrega de cheques para nueve organizaciones de la sociedad dedicada al combate del cáncer, tanto en infantes como adultos, se entregaron 10 millones 546 mil 806 pesos en montos que fueron desde los 700 mil hasta el millón 800 mil pesos

“El gobierno federal ha tenido esa falta de sensibilidad para atender un tema que sólo necesita voluntad política. No es un asunto de falta de presupuesto, no es porque en México no haya los recursos para atender el problema, es un problema que tiene que ver con la agenda de prioridades, y la salud, vaya que este año la realidad nos la ha puesto en la cara, la salud es un tema en el que no podemos regatear los recursos y la inversión pública”, añadió el gobernador.

Las asociaciones civiles que recibieron los recursos son Galilea 2000, Centro de Apoyo a Niños con Cáncer, Mi Gran Esperanza, Cómplices de Sonrisas, Nosotros por los Niños Con Cáncer, Fundación Voluntarias Contra el Cáncer, Cruz Rosa A.B.P Capítulo Guadalajara, Cáritas de Guadalajara y Fundación Hospitales Civiles de Guadalajara.

Empresarios se sumaron al gesto

Al evento acudió Alejandro Barbosa, dirigente de la asociación de ayuda a niños con cáncer “Nariz Roja”, quien agradeció al gobernador Enrique Alfaro haber destinado este recurso ante la desatención de la federación, expuso que gracias este recurso “van a recibir el milagro”.

Al evento acudió el empresario y presidente del Consejo Estatal de Asistencia Social, Salvador Litchi Rovero, quien anunció la creación de un nuevo fondo para ayuda a personas con cáncer y convocó a empresarios a sumarse, a través de su fundación otorgó el primer millón de pesos.

Por: Ricardo Gómez

