Preguntas Aprende en Casa 2 SEP | Secundaria, 05 de Octubre: actividades y respuestas

¡Toma nota! Si tu hija o hijo cursa la secundaria de educación básica en México y toman clases en línea por medio del programa de la Secretaría de Educación Pública (SEP) Aprende en Casa 2, te compartimos los temas y actividades de este lunes 05 de octubre, así como las dudas que plantearon.

La información que obtendrás a continuación forma parte del material educativo que vieron en el apartado actividades, del nivel secundaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 2:

Primero de secundaria

Lenguaje

¿Qué vamos a aprender?

Con las clases impartidas este día conocerás los elementos y características que se emplean al momento de redactar normas para los reglamentos, reglas y normas para convivir.

¿Qué hacemos?

Para comenzar observa cuidadosamente las siguientes imágenes.

Lee las siguientes reglas y responde, ¿cuáles podrían aplicarse a los lugares que acabas de ver?

Prohibido pisar el césped.

Levantar la mano para participar.

Hablar en voz baja.

Prohibido introducir alimentos durante las visitas.

Llegar puntualmente a la clase.

Prohibido ingresar con menores de edad.

Pasear a las mascotas con cadena.

Regresar los libros a su lugar.

Respetar los horarios de visita.

Prohibido arrojar basura a la fuente.

Terminar las actividades a tiempo.

Prohibido hablar por celular.

Las reglas son:

Como acabas de ver, hay reglas específicas para cada lugar, que nos indican qué podemos y qué no podemos hacer en cada uno de ellos.

A menudo, cuando se habla de reglas, también se habla de normas. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una regla y una norma?

Para poder comprender la diferencia entre ambas, primero hay que conocer su significado en el Diccionario de la Lengua Española.

Para que esté más claro cuáles son las normas, observa el siguiente video:

Igualdad y no discriminación

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. SNDIF

Geografía

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás las diferentes “líneas imaginarias” que tiene el planeta Tierra y la utilidad de éstas para ubicar lugares específicos; también, verás algunas características del espacio geográfico.

La idea es interpretar representaciones cartográficas para obtener información de diversos lugares, regiones, paisajes y territorios, así como conocer las coordenadas geográficas de la Tierra y comprender la diferencia entre latitud, longitud y altitud.

¿Qué hacemos?

Para comenzar lee el siguiente fragmento del libro Moby Dick del autor Herman Melville. Es la historia de un barco ballenero que busca a una gran ballena, cuyo nombre es Moby Dick.

El barco es comandado por el capitán Ahab, que quiere vengarse de la gran ballena pues le arrancó cierta vez su pierna izquierda. Aquí escucharemos que tiene una interesante conversación con un tripulante.

“— ¿Eres un gusano de seda? ¿Tejes tu propio sudario sacándotelo de ti mismo? ¡Mírate el pecho! ¡Despáchate! Y haz desaparecer estos trastos...

—Se va a popa. Ha sido repentino, esta vez; pero en las latitudes cálidas, los chubascos vienen de repente.

He oído decir que la isla de Albemarle, una de las Galápagos, está cortada por la mitad por el ecuador. Me parece que a ese viejo le corta una especie de ecuador también, por la mitad. Siempre está en la línea... ferozmente cálido, os lo aseguro. Mira para acá... vamos, estopa; deprisa. Ya vamos otra vez. Este mazo de madera es el tapón, y yo soy el profesor de vasos musicales... ¡tac, tac!

Ahab, para sí mismo

— ¡Qué espectáculo! ¡Qué ruido! ¡El encanecido pájaro carpintero golpeando en el árbol hueco! Los ciegos y los mudos pueden ser ahora bien envidiados. ¡Ved! esa cosa descansa en dos barriletes de cabo, llenos de cabos balleneros. Un tipo muy maligno, ese hombre…”

Con toda la tecnología que se tiene a tu alcance en la actualidad: el Internet, las computadoras, los teléfonos celulares, entre otros, se te hace difícil creer que hay lugares en la Tierra a los cuales no podrías llegar.

Segundo de Secundaria

Lenguaje

¿Qué vamos a aprender?

¿Cómo se desarrolla un tema? Con las actividades de este día conocerás varios puntos de vista sobre el mismo tema y seleccionarás fuentes con mayor utilidad y calidad. Además, obtendrás información complementaria e identificarás la falsa información o desactualizada.

Aunque varios textos tratan un mismo tema, cada uno puede desarrollarse de diversas maneras y presentar la información desde distintos puntos de vista. Por ello, deberás leerlos de forma analítica, esto te permitirá ampliar tus conocimientos y tener una postura personal al respecto.

Es importante que, al elegir un tema de investigación, observes en tus distintas fuentes consultadas, cómo se desarrolla en cada uno, cómo está estructurado, y desde qué punto de vista.

¿Qué hacemos?

¿Por qué consultar información de varios textos?

Aunque varios textos hablen sobre un mismo tema, cada uno puede desarrollarlo de diferentes maneras y presentar la información desde diferentes puntos de vista, lo cual trae múltiples beneficios a la investigación, como obtener información complementaria.

Cada autor hace énfasis en un aspecto particular del tema y, por lo tanto, aportará datos distintos de acuerdo con ese énfasis. Por ejemplo, un hecho, dato, concepto o información que es relevante, respalda la postura del autor y quizá no se encuentre en otras fuentes. Entonces, es importante conocer varios puntos de vista sobre el mismo tema.

En cada fuente podrás ver reflejado el punto de vista de un experto en un área del conocimiento o lo expresado por alguna institución, organización o grupo acerca del tema.

Contar con varios puntos de vista enriquecerá tu comprensión de lo que se lee. Y así podrás seleccionar fuentes con mayor calidad o utilidad.

La selección de fuentes ayuda a encontrar la información más completa, fundamentada, actual y confiable para tu investigación. Para ello, es necesario buscar la información en libros especializados, escritos por un especialista, avalados o respaldados por una institución escolar, de gobierno o dedicada a la investigación. Así, tu investigación tendrá más validez, credibilidad y utilidad.

Puedes reunir muchas fuentes que hablen del tema, pero, en estos tiempos, es muy común que te encuentres con fuentes falsas, que publican información no verídica.

Matemáticas

¿Qué vamos a aprender?

Ecuaciones con dos incógnitas: Partirás de conocimientos que adquiriste en primer grado de secundaria, sobre las ecuaciones lineales o también llamadas ecuaciones de primer grado y sus componentes. Estos conocimientos te serán de utilidad en la resolución de otro tipo de ecuaciones.

En esta sesión, conocerás cómo plantear y resolver sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas; utilizando distintos métodos como el gráfico, el de igualación, el de sustitución, y el método de suma y resta. También identificarás que al resolver algunos sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas puede suceder que:

Algunos tienen solución única,

Otros tienen un número infinito de soluciones y

Algunos más no tienen solución.

Al estudiar distintos métodos algebraicos para formular y solucionar sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, observarás que todo método implica un orden. Pero esto no significa que tengas que memorizar cada paso o método, sino que comprendas en qué consiste cada uno de estos métodos y utilizarlos en la resolución de problemas algebraicos.

¿Qué hacemos?

Antes de profundizar en el tema, lee un extracto de la obra “El modelo matemático náhuatl, la danza y los juegos tradicionales: prácticas sociales matemáticas”, capítulo primero “Fundamento matemático de la cuenta de la simplicidad de la armonía”, del autor Everardo Lara González.

Fundamento matemático de la cuenta de la simplicidad de la armonía

Trascedente en la evolución de la humanidad ha sido descubrir el conocimiento de las matemáticas, en las que, jerárquicamente, se encuentra el valor del supremo ordenador, que describe con sabiduría las cualidades divinas de la simplicidad de la armonía.

La ciencia demuestra que hay leyes matemáticas que revelan una armonía superior de la razón a pesar de la complejidad del mundo: las ideas y formas matemáticas son el modelo de la perfección del todo; concepción que se ilustra claramente en las formas geométricas.

En el transcurso de la historia varios pueblos se preocuparon por el estudio de las matemáticas, creando y desarrollando diferentes símbolos que detentaron las ideas y formas descritas. Así surge la escritura y, por ende, los numerales, que representan ideas, formas, mensajes o a veces sólo cifras. De ese modo los seres humanos aprendieron a registrar el comportamiento ordenado que habían descubierto en el cielo y en la naturaleza, lo que les ha permitido, a través de la historia, predecir eventos que benefician o afectan nuestra supervivencia en equilibrio con el todo.

El modelo matemático náhuatl, la danza y los juegos tradicionales: prácticas sociales matemáticas

Everardo Lara González

El extracto que leíste lleva a un viaje por la Historia, mostrando cómo necesidades, y exigencias, el medio que le presentaba al ser humano, le brindaba la oportunidad de experimentar, conocer y comprobar nuevas cosas.

En esta experiencia, el ser humano, construía conocimientos matemáticos que le permitían predecir eventos favorecedores y también algunos no tan favorecedores a su medio. El conocimiento matemático impulsa el razonamiento, la reflexión y la lógica.

A continuación, presta mucha atención en el siguiente caso:

Al revisar su libro de texto, Joshua leyó lo siguiente:

Dada la siguiente ecuación, plantea un problema que se pueda resolver con ella:

x + 2x = 24

¿Qué problema o situación plantearías?

Tercero de Secundaria

Matemáticas

¿Qué vamos a aprender?

Propiedades de traslación de una figura: Estudiarán las propiedades de traslación y rotación de una figura; identificarás las propiedades que se conservan en la simetría; construirás diseños que combinaran la simetría axial y central, la rotación y traslación de figuras, hasta lograr que puedas trasformar una figura por medio de la homotecia.

Comenzarás por saber que es la traslación, cómo puedes llevarla a cabo, para que más adelante puedas construirla. Necesitarás tu cuaderno, lápiz y las escuadras de tu juego de geometría.

Antes de empezar lee el siguiente texto, es del libro “El hombre que calculaba”. En el capítulo 2, Beremís cuenta la historia de su vida y de los prodigiosos cálculos que realizaba.

“Me llamo Beremís Samir y nací en la pequeña aldea de Khoy, en Persia, a la sombra de la gran pirámide formada por el monte Ararat. Siendo muy joven todavía, me empleé como pastor al servicio de un rico señor de Khamat. Todos los días, al salir el Sol, llevaba el gran rebaño al campo, debiendo ponerlo al abrigo, al atardecer. Por temor de extraviar alguna oveja y ser por tal negligencia castigado, las contaba varias veces durante el día. Fui, así, adquiriendo, poco a poco, tal habilidad para contar que, a veces, instantáneamente, calculaba sin error el rebaño entero. No contento con eso, pasé a ejercitarme contando además los pájaros cuando, en bandadas, volaban por el cielo. Me volví habilísimo en ese arte. […], mi bondadoso patrón acaba de concederme algunos meses de descanso, y por eso voy ahora a Bagdad pues deseo visitar a algunos parientes y admirar las bellas mezquitas y los suntuosos palacios de esa bella ciudad. Y para no perder el tiempo, me ejército durante el viaje, […].

Y señalando una vieja y grande higuera que se erguía a poca distancia, prosiguió:

- Aquel árbol, por ejemplo, tiene doscientas ochenta y cuatro ramas. Sabiendo que cada rama tiene, término medio, trescientas cuarenta y siete hojas, se deduce fácilmente que aquel árbol tendrá un total de noventa y ocho mil quinientas cuarenta y ocho hojas. ¿Qué le parece, amigo?

- ¡Qué maravilla! –exclamé atónito-. ¡Es increíble que un hombre pueda contar todos los gajos de un árbol, y las flores de un jardín! Tal habilidad puede proporcionar a cualquier persona un medio seguro de ganar envidiables riquezas.

- ¿Cómo es eso? –preguntó Beremís-, ¡Jamás pasó por mi imaginación que pudiera ganarse dinero contando los millones de hojas de los árboles o los enjambres de abejas! ¿Quién podría interesarse por el total de ramas de un árbol o por el número de pájaros que cruzan el cielo durante el día?

- Vuestra admirable habilidad – expliqué- podría ser empleada en veinte mil casos diferentes. En una gran capital como Constantinopla, o aún en Bagdad, seríais un útil auxiliar para el Gobierno. Podríais calcular poblaciones, ejércitos y rebaños. Fácil os sería evaluar las riquezas del país, el valor de las colectas, los impuestos, las mercaderías y todos los recursos del Estado.”

¿Quieres saber qué sigue y de las soluciones que Beremís da a las situaciones a las que se enfrenta? Continúa la lectura de “El Hombre que Calculaba” de Malba Tahan de los Libros del Rincón.

¿Qué hacemos?

¿Conoces la palabra traslación? Podrías imaginar, ¿dónde la utilizas en tu vida cotidiana?

Escribe en tu cuaderno dos ejemplos, donde consideres que estás usando la traslación y más adelante podrás verificar si lo que hiciste está correcto.

Recuerda que debes escribir lo primero que se te ocurra. En las siguientes imágenes, observa cuáles son las que mantienen la forma y el tamaño. Anota en tu cuaderno las que hayas elegido.

Revisa tus respuestas.

Si respondiste que las imágenes eran: el camión, la motoneta, el globo aerostático, el avión y el carro, estás en lo correcto, ya que esas figuras además de ser las mismas, se encuentran en la misma dirección.

Recuerda que la traslación es el movimiento de un cuerpo de un lugar hacia otro lugar.

Teniendo en cuenta este concepto, ¿qué ejemplos son los que anotaste en tu cuaderno y que consideraste cómo traslación?

Un elevador cuando sube o cuando baja.

Una puerta corrediza cuando se abre o se cierra.

La ventana de un automóvil cuando la abres o la cierras.

Cuando juegas ajedrez y mueves algunas de sus piezas.

Ahora bien, la traslación de figuras en el campo de la geometría (una rama de las matemáticas), consiste en el movimiento de una figura geométrica, pero sin cambiar su forma ni su tamaño, es decir, la figura geométrica no gira ni cambia de tamaño, solo se traslada dentro de un plano.

Lenguaje

¿Qué vamos a aprender?

Leerás poemas para identificar los sentimientos que evocan. Has pensado en ¿cómo el lenguaje se vincula con el arte? Los poemas son textos en los cuales las ideas y los sentimientos se expresan con creatividad y belleza.

Conocerás cómo a través de la poesía puedes conocer el contexto histórico y social de la época en la que fueron escritos y también sabrás quiénes fueron algunos de los principales exponentes de un determinado movimiento literario.

Escribe en tu cuaderno todo aquello que consideres importante para tu aprendizaje, registra tus dudas e inquietudes. Tu libro de texto será de gran utilidad, ya que es una herramienta para que consultes y reflexiones acerca de lo aprendido.

La humanidad ha luchado por salir adelante por tener lo necesario, por ser tratados con dignidad y justicia, por gozar de libertad, por vivir en paz… por amar y ser amados.

Reflexiona acerca de los sucesos, que actualmente se están viviendo tanto en nuestro país como en el mundo.

¿Qué sentimientos les causan las situaciones en las que pensaste?

¿Cuáles serían las ideas que escribirías al respecto?

En todas las épocas ha habido quienes escriben lo que ven a su alrededor y expresan en sus textos su sentir, empleando diversos géneros: ensayos, novelas, cuentos y poemas.

Esto ha ocurrido siempre. Hay personas que son muy observadoras y escriben lo que viven, lo que ven, lo que sienten y con el paso del tiempo sus escritos se convierten en testimonios de la historia de la humanidad.

Por supuesto que todos escriben en forma distinta: algunos lo hacen en prosa; otros en verso, así surgen fabulosas obras de teatro, novelas, ensayos y también poemas.

“Soy humano. Pienso que nada de lo humano me es ajeno”, decía Terencio, un dramaturgo romano.

Reflexiona sobre la frase que acabas de leer ¿qué sucesos llevarían al autor a escribir está frase?, ¿qué estaría sucediendo en la época en la que la escribió?

La idea es que conozcas acerca de los temas que abordaron escritores de épocas pasadas, para relacionar su aportación al presente y también conocer un poco del sentir y pensar de la gente de otro siglo, empleando la literatura como medio.

¿Qué hacemos?

Para comenzar piensa: ¿qué es un movimiento literario? Observa el siguiente video:

¿Qué es un movimiento literario?

Respuestas de 4 alumnos

Pudiste darte cuenta que las respuestas fueron distintas. Notaste que Valeria no había escuchado hablar sobre este asunto.

Mara asocia los movimientos con clasificación.

Gaby confiesa que le gustaría aprender acerca de dicho contenido.

Miguel intuye que es una clasificación de la literatura.

Y tú, ¿qué es lo que piensas?

