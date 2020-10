Preguntas Aprende en Casa 2 SEP | Primaria 5° y 6° grado, 5 de octubre: actividades y respuestas

El programa Aprende en Casa 2, dirigido a alumnos, docentes y padres de familia, para dar seguimiento a las clases que corresponden al Ciclo Escolar 2020-2021, se transmite diariamente desde el pasado 24 de agosto con el objetivo que los estudiantes de educación básica se mantengan al día con las actividades en línea.

5° Primaria

Geografía

El relieve terrestre

Aprendizaje esperado: Compara la distribución de las principales formas del relieve, regiones sísmicas y volcánicas en los continentes.

Énfasis: Reconoce las distintas formas del relieve: montaña, valle, meseta y llanura.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás que el relieve terrestre es el conjunto de las diversas formas que tiene la corteza terrestre como consecuencia de los movimientos de las placas tectónicas o de agentes externos como la lluvia, el viento y las olas del mar.

Las llanuras, las montañas y los volcanes, como el Vesubio forman parte del relieve de un lugar y lo hacen característico.

¿Qué hacemos?

Hoy platicaremos del tema: El relieve terrestre.

Un tío mío que es geógrafo, y se dedica a viajar por la tierra, me mandó estas fotografías y quiero revisarlas contigo ¿Me ayudas?

Artes

Dejando de ser yo

Aprendizaje esperado: Ensaya la pieza teatral seleccionada para mejorar su ejecución.

Énfasis: Improvisa tonos de voz y gestos corporales que pueden tener los personajes de la obra en las distintas situaciones que plantea la obra y asigna a cada personaje una voz y gesto corporal.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás los gestos y movimientos corporales que realizan los actores para representar un personaje en distintas situaciones, en una obra de teatro.

¿Qué hacemos?

Hoy hablaremos de la caracterización que desde tiempos antiguos ha sido parte importante en el teatro, la cual ha permitido desarrollar a los actores sus personajes de la mejor manera y para que entendamos cómo ha ido cambiando te invito a que veas el siguiente video del minuto 1:09 al 2:47.

Métodos de caracterización externa.

https://www.aprende.edu.mx/recursos-educativos-digitales/recursos/metodos-caracterizacion-externa-1117.html

Como habrás visto, la caracterización que hacen los actores es determinante para representar a un personaje.

Hoy nos enfocaremos particularmente en la importancia de los gestos corporales en el teatro.

Pero antes de empezar con el tema, ¿Tú crees que un actor al interpretar un personaje haga los mismos gestos y voz que en su vida diaria?

Observa el siguiente video relacionado a lo que acabamos de decir del minuto 5:44 al 6:58.

Métodos de caracterización externa.

https://www.aprende.edu.mx/recursos-educativos-digitales/recursos/metodos-caracterizacion-externa-1117.html

Como pudiste observar la expresión corporal y oral es de los recursos externos que deben tomar en cuenta los actores para la interpretación de su personaje y así acercarse a la personalidad de este. Los actores tienen que estudiar y observar meticulosamente cómo caminarán, cómo moverán su cuerpo al hablar, su tono de voz al comunicarse con los demás cuando esté feliz, triste o furioso para representar fielmente su personaje.

Observa el siguiente video para que veas cómo se trabajan los gestos corporales del minuto 1:20 al 2:19.

Gestos y emociones.

https://www.aprende.edu.mx/recursos-educativos-digitales/recursos/gestos-emociones-506.html

Como pudiste ver tenemos más de 30 músculos faciales y cómo todos los músculos los tenemos que fortalecer. A ver, hagamos un pequeño ejercicio para fortalecerlos.

Te invito a que realices un ejercicio que se llama “DOMINA TU ROSTRO”.

Valores

Como pulgas saltarinas

Aprendizaje esperado: Planea el procedimiento para resolver un problema, anticipa retos y soluciones del mismo.

Énfasis: Identifica posibles retos dentro de un problema y su solución.

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás problemas y planearás las acciones para solucionarlos.

¿Qué hacemos?

Ahora vamos a ver lo que implica no contar con un equipo, lee esta situación:

Estoy cansada, de mal humor, en la escuela nos dejaron un proyecto, nos pidieron organizarnos en equipo, cada quien iba a investigar y mandar la información, y sigo esperando a que mis compañeros lo hagan. La fecha de entrega ya está próxima y no logro acabar.

Ya les he hablado por teléfono muchas veces, mensajes de texto, WhatsApp, hasta señales de humo y nadie me responde.

¿Tú qué harías para resolver esta situación con lo que hemos aprendido de las emociones?

Primeramente tendrías que cambiar ese mal humor, si no, no vas a poder concentrarte, recuerda que hemos hablado de las emociones que obstaculizan y esta es una de ellas. Cuando tenemos un problema y la mente está en este estado, no nos ayuda en nada, al contrario, hace que nos frustremos y nos impide pensar claramente. Vamos a encontrar una solución.

Primero, necesitamos identificar el problema, el trabajo en equipo no ha funcionado para hacer un proyecto, se necesita que todos los participantes se comprometan y tener una organización.

Deberás tener claro el objetivo del trabajo, los pasos que deberás seguir para realizarlo, es importante observar, planear, ejecutar y evaluar. Y no solamente en la escuela, el trabajo en equipo también se da en casa, por el apoyo mutuo en el hogar.

Observa que en la situación planteada el problema es que no se tiene equipo.

Ese es el primer obstáculo que debemos resolver.

Pero primero, tenemos que estar calmados para poder tener claridad en los pensamientos, para eso, vamos a realizar la postura de la montaña, ¿Te acuerdas? ya la hemos estado practicando.

Necesito que te sientes en postura de cuerpo de montaña (cabeza erguida, espalda derecha, cuerpo relajado, manos sobre los muslos, ojos cerrados).

Ahora, inhala y exhala, lento, pausado y siente cómo tu cuerpo se va relajando, la mente se aclara y los pensamientos que estaban obstruyendo, se alejan cada vez más dejando espacio a ideas nuevas y soluciones que nos van a ayudar a resolver conflictos.

Ahora que nos sentimos más tranquilos, es el momento de resolver el problema del trabajo en equipo.

Necesitamos una solución, y conozco una historia buenísima que le pasó al primo de un amigo que tiene un vecino que vive enfrente de la casa de mi tía.

Cuenta la leyenda, que el brujo Perrón y el mago Chuchín tenían una de las mejores colecciones de pulgas del mundo, las más listas, saltarinas y fuertes, utilísimas para cualquier hechizo, llevaban siempre no menos de mil pulgas cada uno, bien guardadas en sus rarísimos sacos de cristal, para que todos pudieran apreciar sus cualidades.

En cierta ocasión, el brujo y el mago coincidieron en un bosque, y entre charlas y bromas, se hizo tan tarde que tuvieron que acampar allí mismo.

Mientras dormían, el mago Chuchín estornudó tan fuerte y mágicamente, que miles de ardientes chispitas escaparon de su nariz, con tan mala fortuna que una de ellas llegó a incendiar las hojas sobre las que brujo y mago habían dejado sus pulgas.

Como los hechiceros seguían dormidos y el fuego se iba extendiendo, las pulgas comenzaron a ponerse nerviosas, todas eran tremendamente listas y fuertes, así que cada una encontró una forma de escapar del fuego, y saltaba con fuerza para conseguirlo, sin embargo, como saltaban en direcciones distintas, los sacos seguían en su sitio y el fuego amenazaba con acabar con todas ellas.

Entonces, una de las pulgas del mago vio a todas las pulgas del brujo saltando en su saco sin ningún control, y se dio cuenta de que nunca se salvarán así. Y dejando de saltar, reunió a un grupito de pulgas y las convenció para saltar todas juntas, como no conseguían ponerse de acuerdo hacia dónde saltar, la pulga les propuso saltar una vez adelante y otra atrás.

El grupito empezó a saltar conjuntamente, y el resto de pulgas de su mismo saco no tardó en comprender que saltando todas juntas sería más fácil escapar del fuego, así que al poco tiempo todas las pulgas saltaban adelante y atrás, adelante y atrás. Las pulgas del saco del brujo, al verlo, hicieron lo mismo y tuvieron tanta suerte y balancearon tanto los sacos de cristal que llegaron a chocar uno contra otro y se rompieron en mil pedazos, dejando a las pulgas libres para ir a donde quisieran. Cuando el fuego llegó a despertar a los hechiceros, ya era demasiado tarde, y aunque pudieron apagar el incendio sin problemas, todas las pulgas habían conseguido escapar.

Y nunca más se volvió a saber nada de aquellas excepcionales pulgas, aunque hay quien dice que aún hoy siguen trabajando en equipo para sobrevivir a los peligros del bosque.

Te preguntarás ¿Qué tiene que ver el cuento con la solución al problema de realizar la tarea en equipo?

La respuesta es muy sencilla, al igual que hicieron las pulgas, trabajar en equipo supone ponerse de acuerdo. ¿Qué haces tú para ponerte de acuerdo cuando no quieres jugar a lo mismo que los otros niños?

Mira algún gran edificio, e imagina sobre qué podrían haber discutido quienes lo construyeron, siempre ponerse de acuerdo es un problema que requiere de participación, negociación y respeto.

Para lograr grandes proyectos, como por ejemplo, construir un edificio, requiere que se resuelvan varios problemas a la vez y ello necesita de organización y acuerdos.

Ahora, teniendo esto en cuenta, ¿Qué tenemos que hacer?

Volver a ponerte en contacto con los integrantes del equipo.

Explicar de nuevo la tarea.

Repartir el trabajo que le toca a cada quien.

Pedirles que lo manden para poder juntarlo y presentarlo.

Comentarles que debemos ser más organizados.

Ciencias Naturales

¿Por qué mi cuerpo se altera con algunas sustancias?

Aprendizaje esperado: Explica los daños en los sistemas respiratorio, nervioso y circulatorio generados por el consumo de sustancias adictivas, como tabaco, inhalables y bebidas alcohólicas.

Énfasis: Identificar de manera general los efectos de las sustancias adictivas en los diferentes sistemas del cuerpo.

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás los daños en los sistemas respiratorio, nervioso y circulatorio generados por el consumo de sustancias adictivas, como tabaco, inhalables y bebidas alcohólicas.

Existen sustancias que cuando se consumen producen lesiones en el sistema nervioso. Por ello es importante proteger el cuerpo ante cualquier situación de riesgo que involucre dichas sustancias. Los órganos no sólo pueden ser dañados por golpes, traumatismos y lesiones, sino también por el consumo de sustancias tóxicas, fundamentalmente tabaco y alcohol.

Cuando uno de los órganos se daña, no sólo puede dejar de funcionar correctamente, sino que su mal funcionamiento afectará a todo el sistema al que pertenece y, por ello, a la larga el organismo entero se verá perjudicado.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P5CNA.htm?#page/26

En las páginas de la 26 a 33 del libro de Ciencias Naturales, 5o grado, encontrarás más información sobre este tema.

Si no tienes el libro a la mano, no te preocupes, puedes investigar en otros textos que tengas en casa o también en internet.

6° Primaria

Valores

¿Y ahora cómo lo resuelvo?

Aprendizaje esperado: Realiza una autoevaluación del proceso que llevó a cabo para resolver un problema.

Énfasis: Evalúa su proceso para resolver un problema.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a realizar una autoevaluación de un proceso para resolver un problema.

¿Qué hacemos?

A continuación te presentamos información y algunas actividades que te ayudarán a resolver un problema.

Para empezar te compartimos una experiencia recordando el momento en que María encontró su objeto roto.

Esteban que lo rompío, trae el objeto que le había roto la clase pasada, María ve que su compañero, lo esconde en un lugar donde no lo pueda ver, además tiene las manos con guantes que usó para protegerse del material que estuvo ocupando para repararlo.

María se le queda viendo extrañada y le pregunta qué es lo que tiene en las manos.

Esteban le dice que tuvo que resolver algo y que le tomó mucho tiempo lograrlo. Por eso tiene las manos sucias, pero ahora mismo se irá a lavarlas.

Le muestra el objeto y le dice: Mira la verdad es que estoy muy agradecido y feliz por el trato que me has dado y con el apoyo que me han dado todas las personas de la escuela, pero especialmente tu, y como también quiero ser recíproco, me sentí muy mal por haber roto algo que era muy importante para ti.

María responde: ¡Lo arreglaste! Estoy muy feliz pensé que lo había perdido para siempre, es algo muy preciado para mí, fue un regalo de mi abuelita, pero ¿Por qué traías las manos así de sucias?

Esteban le dice que fue un proceso un poco largo, pero definitivamente ha valido la pena porque todo ese esfuerzo y perseverancia se ha visto reflejado y recompensado nada más de ver lo contenta que se puso al recuperar el objeto.

Ella se nota cada vez más intrigada y sorprendida al respecto, así que le pide que le explique bien a detalle cómo es que fueron las cosas y el procedimiento a detalle que llevó a cabo.

Él trata de explicar cómo fue el proceso para resolver ese “problema” pero de toda la emoción que tiene no puede hablar entonces tartamudea, se le van las ideas o a veces no se le entiende lo que está diciendo entonces toma una respiración y le comenta a María que es momento de hacer un ejercicio de atención para que pueda tranquilizarse y explicar con claridad todo el proceso que recorrió para resolver el problema que había ocasionado.

Historia

Cultura y vida cotidiana del pasado: “a la caza del mamut”

Aprendizaje esperado: Investiga aspectos de la cultura y la vida cotidiana del pasado y valora su importancia.

Énfasis: Identifica aspectos de la cacería del mamut, una de las actividades principales para la supervivencia de los grupos nómadas durante la prehistoria.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a investigar aspectos de la cultura y la vida cotidiana del pasado y valorarás su importancia.

¿Qué hacemos?

A continuación, te presentamos algunas actividades que te ayudarán a identificar aspectos de la cacería del mamut, una de las actividades principales para la supervivencia de los grupos nómadas durante la prehistoria.

Diálogo introductorio al tema de la clase:

-Hola, María, ¿Qué estás leyendo?

-Hola, profesor Víctor. Estoy leyendo que se descubrieron recientemente más de 8000 huesos de mamut aquí en nuestro país, en Santa Lucía, el lugar donde se construye el futuro aeropuerto de la ciudad de México. Los arqueólogos y paleontólogos dicen que esos huesos corresponden a, por lo menos, 200 mamuts, lo que convierte a ese lugar en uno de los “cementerios de mamuts más grandes del mundo” y en el más importante de América Latina. ¡Qué maravilloso! ¿No cree?[1]

-Sí, que extaordinaria noticia, que bueno que la mencionas porque en esta clase nos dedicaremos a estudiar “la caza del mamut”, una de las actividades de supervivencia más importantes de los grupos nómadas durante la prehistoria. Vamos a leer lo que dice, al respecto, nuestro libro de texto de Historia en las páginas 28 y 29.

Realiza la lectura del fragmento del libro de texto de Historia, pp. 28-29, dedicado a la caza del mamut.

“A lo largo de la historia, los animales han sido indispensables para la supervivencia y el desarrollo del ser humano. En la prehistoria, la carne y las pieles de los animales sirvieron como alimento y vestido, con los huesos se elaboraban armas y utensilios; además, se empleaban para la construcción de viviendas.

Entre los animales de caza se encontraban los mamuts, parecidos a los elefantes, migraron de África hace 3.5 millones de años y llegaron a Europa, Asia y América, donde se adaptaron a regiones naturales como la estepa, la sabana y el bosque, tenían un pelaje que llegaban a medir hasta noventa centímetros de largo, lo que les permitía soportar climas fríos, sus enormes colmillos les servían para protegerse y para desenterrar de la nieve algunas hierbas.

El mamut era de gran tamaño, por eso, para cazarlo, lo perseguían hasta conducirlo a un pantano donde quedaba atrapado, una vez ahí, los cazadores le arrojaban lanzas y flechas, se extinguieron hace diez mil años debido a los cambios climáticos que alteraron su hábitat y su caza.”

Observa el siguiente video sobre los mamuts que habitaron la Cuenca de México:

Geografía

La biodiversidad de los países megadiversos

Aprendizaje esperado: Valora la riqueza y variedad de vida en los países.

Énfasis: Reconoce la biodiversidad de la Tierra, en especial de los países llamados megadiversos.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a valorar la riqueza y variedad de vida en los países megadiversos.

Para explorar más puedes consultar el libro de texto de Geografía de 6º, se explica el tema a partir de la página 52 y Atlas de geografía del mundo de 5º, a partir de la página 62.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6GEA.htm#page/52

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P5AGA.htm#page/62

¿Qué hacemos?

A continuación te presentamos algunas actividades que te ayudarán a reconocer la biodiversidad de la Tierra, en especial de los países llamados megadiversos.

¿Sabes cuáles son los países megadiversos? Al concluir esta clase podrás reconocer cuáles son los factores que favorecen la biodiversidad de la Tierra y por qué es importante valorarla.

Actividad 1

Para iniciar esta clase vamos a recuperar algunas ideas clave de la sesión anterior.

Recuerda que las regiones naturales son extensas áreas del territorio que comparten características similares y que son el resultado de la interacción entre el clima, el relieve, la fauna y la flora; es así como en nuestro planeta encontramos selvas, bosques, praderas, desiertos, estepas, entre otros.

Lenguaje

Oraciones relacionadas por yuxtaposición, coordinación y subordinación

Aprendizaje esperado: Emplea recursos literarios en la escritura de biografías y autobiografías. Usa oraciones compuestas al escribir.

Énfasis: Identificar las propiedades del lenguaje en diversas situaciones comunicativas como son las oraciones relacionadas por: yuxtaposición, coordinación y subordinación.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a emplear recursos literarios en la escritura de biografías y autobiografías, identificando las características de la voz narrativa de los textos citados, reconociendo y fortaleciendo tus saberes en torno a la redacción de escritos, mediante el conocimiento de la forma en que se pueden relacionar las oraciones usando nexos, para dar coherencia a sus textos, oraciones compuestas, frases adjetivas, adjetivos calificativos y adverbios para describir personas y situaciones.

Para explorar más puedes revisar el libro de texto de Españo de 6º, se explica el tema a partir de la página 25.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6ESA.htm#page/25

¿Qué hacemos?

A continuación, daremos seguimiento al tema de la lectura y redacción de autobiografías y biografías, por lo que será importante desarrollar algunos ejercicios para apropiarnos de la forma en que se relacionan las oraciones cuando redactamos.

En sesiones anteriores hemos abordado las definiciones de “biografía” y de “autobiografía”, las particularidades esenciales de cada tipo de texto, así como las principales similitudes y diferencias entre ellos; además, les recordaré la invitación a realizar una entrevista a algún familiar o amigo para escribir su biografía.

Actividad 1

Para comenzar las actividades de la presente sesión, observa la imagen de Albert Einstein y un fragmento de su biografía.

Por Redacción Digital El Heraldo de México

