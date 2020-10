No hay políticas de prevención contra los feminicidios en México: Pérez Garrido

En el contexto donde ha habido una alza en el caso de los feminicidios, donde hubo mujeres modelos, estudiantes de universidades que fueron encontradas, Anayeli Pérez Garrido, asesora Jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) señaló que esta problemática que se ha visibilizado no ha sido atendido, en el que no hay una política de prevención adecuada y el tema del acceso a la justicia que se le ha invertido en estrategias no se han reportado un resultado,

Al respecto, indicó que hay una falta de políticas de estado, para hacer frente a esta problemática a nivel social, y reiteró que no se han tomado las medidas como una política de Estado.

Visualización de los feminicidios

En entrevista con Javier Solórzano para El Referente Informativo, la asesora recordó que hace cinco años el término "feminicidio" no era conocido por la sociedad y ahora a pesar de que se ha logrado reconocer por movimientos feministas y de Derechos Humanos de las mujeres se ha sensibilizado más el tema, en el que parece que hoy hay mucha población sensibilizada.

Afirmó además, que la reacción ha sido tardía para crear una política en contra de los feminicidios, en las instituciones o del estado y señaló que no hay un plan a futuro a 5 o 10 años, en el que se desconoce como se está invirtiendo a una nueva generación de sociedad.

"No hay una inversión en la educación de los niños, niñas y adolescentes respecto al tema de igualdad o de una cultura de no violencia", afirmó.

Agregó tambien hace falta hacer una estrategia como sociedad para construir una sociedad dirigida hacia la niñez para que no replique y normalice la violencia.



