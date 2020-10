AMLO, la nueva figura del autoritarismo en América Latina; así lo explica el Financial Times y él RESPONDE

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sigue desatando polémica a nivel internacional por la manera en la que ha guiado su gobierno a dos años de haber ganado la elección presidencial.

Esta vez fue el diario británico Financial Times el que publicó un editorial de la manera en que AMLO ha gestionado su gobierno y critica la “lealtad ciega” que exige le presidente a sus funcionarios.

Por lo que lo ha calificado como la nueva figura de autoritarismo en América Latina, al decir que es un líder populista y autoritario. “The Mexican leader is revealing himself as an autoritaria populist”, cita el medio.

Pide lealtad ciega a funcionarios

Para nadie es un secreto que AMLO se rige bajo el popular lema “estás conmigo o en mi contra” y así lo han expresado quienes han estado en las filas de su gabinete y por diferencia de ideas han salido de las dependencias gubernamentales.

No es extraño que en los meses que lleva gobernando se hayan dado varios cambios importantes en la estructura del gobierno y con la conferencia matutina que ofrece diariamente deja en claro que es él quien lleva de primera mano a agenda.

En menos de dos años de gobierno 29 miembros del gabinete de AMLO han renunciado, entre ellos tres de alto rango como Víctor Toledo quien en un audio calificó que la 4T era contradictoria.

A esa renuncia se sumaron dos de impacto que fueron las de Javier Jiménez Espriú, de Comunicaciones y Transportes, quien salió tras las decisión de que la Marina controle la seguridad en los puertos.

Carlos Urzúa, quien era titular de Hacienda, dejó el cargo al estar en contra de que personas “inexpertas” recibieran cargos en puesto de alto nivel.

Los recortes presupuestales en aras de la austeridad han sido causa de renuncia, en casos como el de Germán Martínez, quien antes de dejar la dirección del IMSS aclaró que no sería "florero", en alusión a que no avalaría acciones tomadas fuera del instituto que lo afectaran.

Al respecto el Financial Times escribe que el presidente de México exige a sus funcionarios “lealtad ciega”, mientras que le da al pueblo la oportunidad de expresar sus deseos mediante consultas populares como las realizadas para la construcción del Tren Maya o para enjuiciar a los ex presidentes.

El medio británico, severo con su crítica hacia la gestión de AMLO, escribe que el presidente se va contra el Instituto Nacional Electora, un organismo que es autónomo y de paso ridiculiza con comentarios burlones a sus adversarios.

Cuando buscaron a los católicos / no protesté / porque yo no era católico. //



Cuando me buscaron a mí / ya no había nadie / que pudiera protestar». 4/4https://t.co/hcQqSxn2mz pic.twitter.com/rbyswHW5bw — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 4, 2020

¿Surge un nuevo dictador?

El diario británico advierte que las decisiones de AMLO son de preocuparse, pues aunque ganó la elección en el 2018 en las urnas está desmantelando instituciones de gobierno y concentrando el poder en sus manos.

Además alerta que es una persona intolerante, pues a quienes lo critican los acusa de “estar al servicio de regímenes autoritarios y corruptos”, además de exhibir a todo el que se opone a su forma de gobierno.

El medio inglés advierte que se pronostica que la recesión de este 2020 sea la peor para México, pues desde que llegó al poder se detuvo el crecimiento económico

Se pueden castigar los errores del pasado, pero lo fundamental es evitar los delitos del porvenir. Conferencia matutina. https://t.co/sm9VGJE1kr — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 2, 2020

AMLO responde a acusación de autoritarismo

Desde luego que AMLO no se quedó callado a las acusaciones en su contra y descalificó la publicación del medio Financial Times indicando que “siempre impulsó el neoliberalismo”.

“En vez de criticar nuestro proyecto, deberían de ofrecer disculpas a México y al mundo entero, porque la crisis se produjo por el modelo neoliberal, por apoyar las privatizaciones, a sector minoritarios y olvidar al pueblo…lo que bino a hacer la pandemia fue precipitar ese fracaso…es hasta mejor el Reforma que el Financial Times”.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

Redacción Digital El Heraldo de México

Dzd