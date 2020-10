Mario Delgado pide dejar burlas e insultos en renovación de Morena

El aspirante a la dirigencia nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, manifestó que es necesario que se muestre madurez y evitar burlas e insultos entre los contendientes del proceso interno del partido político en el poder.

Declaró que el movimiento es tan grande y fuerte que no merece recibir instrucciones desde un escritorio en la Ciudad de México, sino que necesita un dirigente que esté cercano a la gente, trabajando en el territorio para escuchar al pueblo y organizar la defensa de la Cuarta Transformación.

Desde Reynosa, Tamaulipas, el legislador aseguró que como simpatizantes de este gran movimiento, “debemos estar a la altura del pueblo de México, y en este proceso de renovación tenemos que mostrar mucha madurez, no debemos guiarnos por intereses personales o por caprichos, no es tiempo de andar peleando entre nosotros, insultándonos, burlándonos, desprestigiándonos porque somos compañeros del mismo movimiento”.

Por eso llamó a la unidad de todo el lopezobradorismo basada en un trabajo fundamental, la organización de la gente, el trabajo territorial, el regresar al casa por casa, el formar comités de defensa de la Cuarta Transformación a lo largo y ancho del país.

“Nuestro deber como militantes es integrarnos en un solo equipo, escucharnos con respeto, tener un diálogo honesto, porque lo que nos une es más grande que lo que nos puede dividir, que es el sueño de la transformación”, dijo.

Mario Delgado advirtió que no debe haber confusión y no por haber ganado el gobierno, se debe renunciar a la organización popular porque ahí es donde está la fuerza de Morena.

“La fuerza de Morena no son sus dirigentes, la fuerza de Morena es el pueblo organizado y si queremos que le vaya bien a este partido, hay que estar a la altura del pueblo de México, como lo dice el Presidente”, agregó.

"No se puede dirigir a este movimiento desde un sillón en la biblioteca de una casa. Hay que andar a ras de tierra, no se puede tener una dirigencia de escritorio. Necesitamos una dirigencia de territorio llevando el mensaje de la transformación a todos los rincones del país y organizando principalmente a la gente”, añadió.

Mario Delgado sostuvo que no debe haber lugar para las provocaciones y se dijo promotor de la conciliación; “yo no creo en las descalificaciones entre compañeros, yo prefiero escuchar con respeto; yo no coincido con las agresiones, prefiero tener un diálogo honesto”.

Delgado Carrillo aseveró que es necesario retomar la fórmula que provocó la revolución pacífica en las urnas en julio de 2018, el activismo al que nos tenía acostumbrados Andrés Manuel López Obrador.

Por: Carlos Juárez

mfa