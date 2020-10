Diputado de Yucatán pide proteger derechos del embrión para que no lo adopten

Justo cuando estaba por dictaminarse la Ley de Protección a la Maternidad de Yucatán, el diputado de Morena, Miguel Candila Noh, se opuso a la propuesta de que una madre pueda dar en adopción a un recién nacido, asegurando que “no se están protegiendo los derechos del embrión”.

En su intervención en la Comisión de la Salud del Congreso del Estado, el legislador dijo que se están violentando los derechos de un embrión, pues nadie puede saber si realmente quiere que lo adopten cuando nazca.

“¿Y quién protege al embrión? Se protege a la mujer, pero ¿quién protege al embrión y sus derechos? ¿Cómo sabemos si el menor quiere ser adoptado? No podemos hablar sólo de mujeres y no considerar al ser humano que viene en unos meses”, cuestionó Candila, quien solicitó que se pospusiera la votación del dictamen.

Según dicho diputado, con esa ley “estamos creando monstruos” para traficar con menores de edad y que luego se van a vender mujeres para embarazarse y puedan donar a sus hijos.

El morenista recalcó que votaría en contra para impedir que Yucatán se convierta en el estado en donde medio mundo venga a comprar niños. “Porque luego vamos a exportarlos y va a ser un negocio, no podemos jugar con vidas humanas”, indicó.

Miguel Candila insistió en que hay que proteger los derechos del embrión, porque no es posible que los niños tengan otros padres que no sean los biológicos. “Yo protejo a los menores de edad y a los embriones, yo no voy a votar, estoy en contra de esos artículos que son para traficar con embriones que tienen vida en Yucatán”, exclamó.

En respuesta, la panista Rosa Adriana Díaz Lizama tachó de lamentables y penosas las declaraciones de dicho diputado, recordándole que la iniciativa se refiere al derecho a la madre de dar en adopción a un recién nacido y que, en Yucatán, existen disposiciones aplicables, es decir, marcos normativos para regular estos procesos para que niñas y niños tengan familias.

Propuesta no aborda tráfico de embriones

Por su parte, el priísta Marcos Rodríguez Ruz criticó que Candila quiera confundir a la sociedad, pues la propuesta no aborda el tráfico de embriones, sino de regular la adopción de recién nacidos “y un recién nacido no es un embrión”.

Cabe recordar que, de acuerdo con resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un embriónno es persona, no es sujeto de derechos y no puede invocarse, en consecuencia, que sea titular de un derecho a la vida.



Miguel Candila es el mismo diputado yucateco que hace unas semanas presentó una iniciativa de ley para contemplar la figura de “hombricidio”, propuesta que fue catalogada por grupos feministas como misógina.

Por: Herbeth Escalante