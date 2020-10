Alianza Federalista NO quiere que se le quiten recursos a otros estados: Diego Sinhue

Tras anunciar que los gobernadores que integran la Alianza Federalista realizarán una consulta ciudadana para determinar si se saldrán del Pacto Fiscal, el mandatario de Guanajuato, Diego Sinhue indicó que sus homólogos no están buscando quitarle recursos a otros estados, sino que se les deje de disminuir el presupuesto.

Indicó que los mandatarios no están de acuerdo en que se gaste en las obras prioritarias en medio de la pandemia de Covid-19, cuando ese dinero puede irse hacia los estados.

Estamos de acuerdo esos estados tiene que recibir un poco más de recursos que nosotros para poderlos apoyar, en lo que no estamos de acuerdo es que se gaste en una refinería, que se haga un aeropuerto cuando estaba uno apunto de terminarse. En esas obras faraónicas es en lo que no estamos de acuerdo. Que no le quite a Oaxaca, Guerrero, Tabasco, que le quite a sis obras faraónicas.