Álvarez Lima regresará a su escaño en el Senado

Tras el fallecimiento de Joel Molina a causa de COVID-19, el director de Canal Once, José Antonio Álvarez Lima, regresará a ocupar el escaño, una vez que es propietario del cargo.

Así lo informó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, quien detalló que Álvarez Lima deberá regresar a su escaño antes del 20 de noviembre.

"Me reuní con José Antonio Álvarez Lima y platicamos sobre su reingreso al Senado. Entonces le solicité formalmente su reincorporación, me pidió unos días para resolverlo y nos pusimos un plazo no mayor al 20 de noviembre", detalló.

En caso de no reincorporarse antes del 20 de noviembre, Morena tomará una decisión sobre si pedir una elección al INE para elegir a ese lugar del senador por Tlaxcala.

"Es un hombre muy consciente y lo necesitamos, su sabiduría, su prudencia, su inteligencia nos sirve mucho al Senado, por eso le pedí que se reintegrara", dijo Monreal.

Por su parte, el pleno del Senado rindió un homenaje a Joel Molina, senador de Morena que falleció hace unos días a causa del virus COVID-19.

La Cámara alta dedicó un minuto de aplausos al legislador de Tlaxcala y varios senadores montaron una Guardia de honor, entre ellos Ricardo Monreal, Beatriz Paredes, José Erandi Bermúdez, Geovanna Bañuelos, Patricia Mercado y José Manuel Focil.

Por Misael Zavala