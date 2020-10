Rosario Robles: "No mentiré para obtener mi libertad"; esto dice la carta que publicó

Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), hizo pública una carta en donde acusa opacidad e irregularidades en el proceso que enfrenta ante la Fiscalía General de la República (FGR).

La exfuncionaria federal en el sexenio de Enrique Peña Nieto acusó una fabricación en su caso y que se encuentra como rehén a cambio de colaborar con la FGR, cuestión que dijo nada tiene que ver con la justicia.

"Yo no mentiré para obtener mi libertad. No quiero salir por la puerta de atrás. Seguiré luchando por las causas legales porque soy inocente, porque confío que alguien en el sistema judicial tendrá la valentía de aplicar la ley, porque creo en un sistema de justicia que tienen un enfoque garantista, defensor de los derechos humanos", se lee en la misiva escrita por su puño y letra.

Robles acusa que se le presiona para que obtenga su libertad a cambio de señalar a otros exfuncionarios o excolegas de mayor jerarquía en el gabinete presidencial peñanietista.

"Tengo información confiable (de fuentes al interior de la FGR, particularmente del área de servidores públicos) que se han reunido con excolaboradores ofreciendo impunidad a cambio de que declaren lo que ellos necesita", agrega.

Nada se gana utilizando la justicia, este preciado bien, para vendettas. Esto no es propio de la izquierda. Tampoco tiene nada que ver con la República Democrática que muchos queremos defender y por la que hemos luchado toda la vida.

Rosario Robles

"La prueba más contundente es la confesión pública del propio Fiscal General de que prácticamente me tienen como rehén ‘porque no he querido colaborar’ para que obtenga la información que ellos quieren (no importa sea verdad)", es otro de los argumentos que expone Robles.

Aquí la carta completa de Rosario Robles

