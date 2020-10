López Obrador urge rescatar a mineros de Pasta de Conchos antes de concluir el sexenio

El presidente Andrés Manuel López Obrador urgió a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a concluir el rescate de los 63 mineros atrapados en Pasta de Conchos antes de que concluya su sexenio.

La empresa productiva del Estado estará a cargo de la nueva estrategia y acciones de rescate, tras 13 años de permanecer detenidas.

"Vamos a llevar a cabo el rescate, con la ejecución de los trabajos por parte de la Comisión Federal de Electricidad y sus técnicos, van ellos a disponer del presupuesto que se se necesite, no hay límite, y todos deseamos tener éxito, que rescatemos los cuerpos, yo voy a estar pendiente porque una de mis preocupaciones en este caso es el tiempo. Yo no quisiera que termináramos después de que finalice mi gobierno, porque en ningún asunto, en ninguna obra es conveniente heredar lo que no se concluye, no queremos dejar nada inconcluso, nada en proceso, mucho menos esto", afirmó.

Se estima que en septiembre del 2021 comenzarán las primeras excavaciones para construir una nueva rampa de acceso en la mina Pasta de Conchos; en el primer trimestre de 2022 iniciarán los trabajos de búsqueda en las galerías de aproximación; y en 2024 el rescate de los primeros cuerpos en los túneles.

"Van a hacer un esfuerzo, ya se lo comenté al licenciado Barlett para adelantar los tiempos, es decir, que se trabaje con cuidado, con los riesgos, que se haga un buen trabajo con los mejores especialistas, expertos", aseguró el mandatario federal en la firma de la carta de intención de reparación integral del daño.

López Obrador giró instrucciones para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregue las indemnizaciones a las familias de los mineros antes de que concluya este año.

Anunció una inversión de alrededor de 260 millones en obras de mejoramiento urbano en las zonas aledañas a la mina de Pasta de Conchos.

Dijo que una vez rescatados los cuerpos ya no se tocará la mina, y que está quedará como un memorial para honrar a los mineros fallecidos en Pasta de Conchos y en todas las minas de México y el mundo.

Por: Paris Alejandro Salazar