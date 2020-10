¡Con pandemia o sin pandemia aman ser médicos!

La pandemia mundial de COVID-19 también les ha enseñado a ellos: la vulnerabilidad de su vida. Muchos médicos al atender a pacientes con la enfermedad viral, se han contagiado y han fallecido. En entrevista con El Heraldo de México, los galenos reconocen que con pandemia o sin pandemia aman su profesión porque salvan vidas y son útiles a la sociedad.

La pediatra Mary Buhya Varela explica que la emergencia sanitaria ha dejado en evidencia los rezagos en materia de Salud que padece México.

“El desconcierto ante no saber cómo tratar y cómo prevenir realmente el contagio, sobre todo al ver cómo quienes estaban en la trinchera atendiendo casos se contagiaban constantemente, a pesar de utilizar el equipo de protección personal. Algunos compañeros han llevado a casa el virus y han perdido a familiares directos. También, la desprotección con la que se ha dejado a muchos pacientes que no son COVID”.

Pacientes con cáncer, por ejemplo, que han quedado sin sus tratamientos, lo que ocasiona que sufran retrocesos en su salud y que su vida esté en riesgo.

Por su parte, la neurocirujano Angélica Andrade sostiene que la pandemia ha recordado a muchos de los médicos los motivos que les llevaron a elegir su profesión: ayudar a la gente y salvar vidas.

El médico internista, ex secretario de Salud en Jalisco y miembro de diversas asociaciones, Alfonso Petersen Farah sostiene que nunca se había sentido más útil en sus tres décadas como profesional de la Salud.

“Es un día que nos permite reconocer, recordar y sobre todo hacer un análisis de lo que ha sido nuestra profesión, pero quizás nunca habíamos vivido un año como el que hoy estamos viviendo, el tema de la pandemia de COVID-19 nos ha hecho a todos reestructurar muchas cosas de nuestra vida y los médicos sin duda no hemos sido la excepción. A mí me gustaría compartir, que a más de 30 años de experiencia profesional, este ha sido el año que me ha hecho sentir más útil, he podido creo yo, apoyar a más personas y sin duda me he sentido orgulloso como médico servir a la sociedad”.