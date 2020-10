Piden panistas no relajar las medidas de sana distancia en la CDMX

Ante la gran cantidad de personas que se movilizaron en el Centro Histórico y diversas alcaldías, Mauricio Tabe, Coordinador del PAN en el Congreso CDMX, llamó al gobierno capitalino y a alcaldes a no bajar la guardia respecto a la implementación de las medidas de sana distancia en espacios públicos, así como reforzar el monitoreo para evitar que la ciudadanía relaje sus hábitos de socialización.

El llamado llega luego de que este fin de semana el primer cuadro presentó una gran afluencia de visitantes y en alcaldías como Miguel Hidalgo se registraron fiestas o eventos masivos, que afortunadamente y gracias a la denuncia ciudadana, fueron clausurados.

Tabe Echartea expuso que las alcaldías deben actuar de manera preventiva de cara a las festividades de Día de Muertos para evitar que familias se expongan en las calles e inhibir también altas concentraciones en panteones.



El líder parlamentario externó su preocupación al ver a algunas autoridades más permisivas, lo que manda un mensaje equivocado a la ciudadanía, quienes ante el largo confinamiento de casi siete meses los lleva a retomar sus actividades casi con normalidad/



“Los alcaldes deben seguir siendo estrictos sobre todo en las medidas de sana distancia y no dar paso a permisos de eventos masivos, aunque luego los clausuren, ya que esto da una señal equivocada a la gente”, apuntó.

Llaman a poner el ejemplo

Señaló que la apertura de un mayor número de actividades no debe traducirse en que la autoridad local más cercana a la gente, dé una señal de relajación con una menor vigilancia de las acciones que pudieran llevar a un confinamiento más estricto.



Señaló que si bien existe un mayor giro de actividades abiertas, esto no debe representar que las alcaldías no ejecuten una acción de supervisión sobre los establecimientos como con la ciudadanía.



Tabe afirmó que la autoridad es quien debe poner el ejemplo y seguir un protocolo de vigilancia estricto para evitar que las cifras de contagios sigan en crecimiento, reforzando el uso de cubrebocas en espacios reducidos y en espacios públicos, además del uso de gel.

Por Jorge Almaquio García Chagoya