UP- SMIA llevan a Cabo la ceremonia de inauguración de la 19 Mexican International Conference on Artificial Intelligence, MICAI 2020

“La Inteligencia Artificial es una experiencia integral para los seres humanos, ya que es importante no sólo verla como una experiencia individual o práctica, sino más como una experiencia integral para todos”, dijo el Dr. Santiago García Álvarez, rector de la Universidad Panamericana (UP) campus México en la ceremonia inaugural de la 19th Mexican International Conference on Artificial Intelligence, MICAI 2020.

Señaló que esta conferencia tiene demasiadas metas, una de ellas es impulsar a los investigadores, la segunda es generar conocimiento para investigadores, profesores, estudiantes y todo el público; la tercera, encontrar redes especiales para estos temas tan especiales y la experiencia de compartir con diferentes empresas”.

Además estuvieron presentes en este acto, por parte de la Universidad Panamericana, el Dr. Alejandro Ordóñez Torres, Director de la Facultad de Ingeniería; el Dr. Roberto González Ojeda, Secretario de Investigación de la Facultad de Ingeniería y el Dr. Hiram Eredín Ponce Espinosa, Organizador Local de MICAI, Profesor-Investigador de la Facultad de Ingeniería de la UP. Por parte de MICAI, Dr. Félix Castro Espinoza, Presidente de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificia.

La UP y la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial (SMIA) son los organizadores de dicho evento. Los trabajos de la MICAI 2020 tuvieron como sede la Universidad Panamericana e iniciaron, de forma virtual, desde el pasado lunes 12 de octubre; a partir de hoy se dictarán las conferencias magistrales. El MICAI 2020, es un evento donde expertos de diversos países expondrán sus investigaciones sobre los avances de la inteligencia artificial y sus aplicaciones en diversos campos del conocimiento humano.

El Dr. Hiram Ponce, profesor-investigador de UP y coordinador general del evento por parte de la universidad manifestó que “Cada año, la conferencia insignia de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial cambia de locación para acercar la inteligencia artificial a la comunidad y mostrar las maravillas de México al mundo. Este año, la Universidad Panamericana acoge con entusiasmo este evento en la Ciudad de México”.

Agregó que “Aprendimos a cambiar y nos adaptamos a las circunstancias porque no hay barreras para diseminar el conocimiento. Este año, el papel de la Universidad Panamericana va 2 mucho más allá de ser un anfitrión. Está dispuesta a ser el vehículo para empoderar estudiantes, científicos, investigadores, profesionales y público en general, con temas relacionados con la inteligencia artificial”.

Por su parte, el Dr. Alejandro Ordóñez, compartió algunas reflexiones sobre la Inteligencia Artificial y su impacto en nuestro mundo y manifestó que “La vida no es la misma, la IA junto con la tecnología basada en datos, Internet y la digitalización están transformando casi todos los aspectos de nuestras vidas. Desde la medicina y la educación, hasta la política y los estatutos corporativos, desde el comportamiento animal y humano, hasta las estructuras políticas y las decisiones de por vida, la IA hace que la información esté menos disponible para todos nosotros, las personas, y más para los dotados intelectualmente. Su complejidad exige mantener un registro de sus usos, implicaciones y riesgos. Estamos hablando del futuro de la humanidad, por lo que la responsabilidad es enorme”.

“Los datos no son solo un pedazo de información, su disponibilidad está transformando las simetrías que defienden de mala gana nuestra calidad de vida. La IA puede darnos acceso a oportunidades nunca creadas, pero también encierra visiones claras de nuestros objetivos y anhelos”, resaltó.

El director de la Facultad de Ingeniería apuntó que “en la Universidad Panamericana estamos trabajando en algunos de estos temas, pero los fusionamos con nuestra preponderancia distintiva del respeto humano, incluidas las decisiones éticas y morales que equilibrarán nuestra libre elección y nuestro bienestar.

En este sentido, señaló “queremos hacer un llamado a un uso responsable de la tecnología para que las brechas, prejuicios y discriminaciones que tontamente hemos replicado en nuestra historia sean sobrescritos por nuestros descubrimientos. Hagamos una tecnología libre de injusticias y de acuerdo con la naturaleza de una herramienta, seamos el medio que permita una mejor comprensión, y no la usemos para hacer daño, dominación o dolor. En la Universidad Panamericana creemos en la bondad humana, el progreso y la equidad, la tecnología debe apuntar a ese objetivo para existir”.

Al hacer uso de la palabra el Dr. Félix Castro, presidente de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial dijo que “el MICAI es un congreso internacional reconocido como el más importante en Inteligencia Artificial (IA) a nivel Latinoamérica, es anualmente organizado por la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial, y el presente año se celebran los primeros 20 años del mismo”.

“Este año 2020 la Universidad Panamericana participa como organizador local, cuya participación enaltece al congreso y augura el éxito del mismo” resaltó.

El Dr. Roberto González Ojeda resaltó la historia y trayectoria de la Facultad de Ingeniería, y mencionó “La escuela de Ingeniería es joven pues tiene 40 años y en el tiempo que llevamos nos hemos comprometido con diferentes actividades de investigación que incluyen las operaciones, gestión, materiales, ingeniería, robótica, control electrónico, control featuring, ingeniería industrial y logística”.

“No creo que haya ningún tema en la ingeniería y en otras disciplinas que no tenga que ver con la disponibilidad o el progreso de la inteligencia artificial, y por eso es tan importante para nosotros. Hoy más que nunca, la idea de hacer un uso correcto de la tecnología y la disponibilidad de recursos para que todos hagan un mundo mejor y comprendan el mundo que definitivamente seremos diferentes a partir de ahora es una de las actividades más importantes que podemos tener como universidad” precisó.

En la conferencia magistral titulada Redes Bayesianas en las Neurociencias, dictada por el Dr. Pedro Larrañaga de la Universidad Técnica de Madrid, España, el experto introdujo la inspiración de la inteligencia artificial en el sistema nervioso de los seres humanos. En particular, hizo uso de una técnica denominada redes Bayesianas que asume la probabilidad de conexiones entre neuronas en el cerebro. Su mayor interés es utilizar estas técnicas de inteligencia artificial para el diagnóstico y prevención de enfermedades de la salud mental. Hizo un recorrido por dos proyectos en los que ha participado en Europa con éxito.

Durante la charla se presentó el uso reciente de las redes bayesianas en desafiantes aplicaciones del mundo real desarrolladas dentro del cerebro humano. Al respecto el autor señaló que “estas aplicaciones de la neurociencia cubrirán problemas a diferentes escalas: desde cuestiones de neuroanatomía, como la clasificación de las interneuronas y la agrupación de la columna vertebral, hasta el diagnóstico de enfermedades neurodegenerativas de Parkisosn y Alzheimer”.

“El uso de las redes Bayesianas permite entender cuáles son los genes que se asocian a una enfermedad. Por ejemplo, con esta técnica pudimos detectar cuáles son los genes que se relacionan con el padecimiento del Alzheimer”.

En esta versión del MICAI 2020 se estarán llevando a cabo: seis conferencias magistrales impartidas por investigadores reconocidos a nivel mundial de Japón, Canadá, España, Singapur y México; se presentarán 96 artículos y 40 posters; un Consorcio Doctoral, donde algunos de los investigadores más reconocidos en IA, proporcionarán retroalimentación a estudiantes de doctorado que realizan investigación en IA; el concurso de tesis de maestría y doctorado en el área de IA, que reconoce la labor, tanto de los graduados como de sus asesores, basado en los resultados de investigación obtenidos en la tesis.

En las jornadas de trabajo participan investigadores de 26 países, entre ellos, Argentina, Armenia, Austria, Bélgica, Brasil, Colombia, Cuba, República Checa, Ecuador, Finlandia, Francia, India, Irlanda, Kazajistán, México, Nepal, Nigeria, Pakistán, Perú, Portugal, Rusia, Sudáfrica, España, Suiza, Ucrania y Estados Unidos.

Debido a la contingencia sanitaria, el evento se llevará a cabo en línea. La entrada para participantes es gratuita, con registro a través de la página web oficial, http://www.micai.org/2020/, https://micai2020.up.edu.mx. También se pueden seguir todas las transmisiones en vivo a través de www.facebook.com/smia.mexico