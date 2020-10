Colegio Rébsamen: Padres piden pena mayor para Miss Moni; aseguran que hay más funcionarios involucrados

Un juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México dictó 31 años de cárcel para Mónica García Villegas, mejor conocida como Miss Moni, directora y dueña del colegio Enrique Rébsamen, ya que se le encontró culpable del homicidio culposo de 26 personas, entre ellas 19 de ellos menores de edad, quienes fallecieron en las instalaciones de la escuela en el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Sin embargo, Alejandro Jurado, padre de Paola, una de las menores que perdió la vida en el terremoto, dijo que los familiares de las víctimas están buscando un mayor sentencia para la ex directora del colegio.

En entrevista con Jesús Martín Mendoza, explicó que solicitarán un castigo ejemplar contra García Villegas, para que de esta haya un precedente de que ninguna autoridad y particular pude hacer uso de documentos apócrifos en obras.

"No tengo por qué pedirles perdón a ustedes": Miss Mónica previo a recibir su sentencia

Lo que estamos buscando es la 'no repetición'. No me gustaría que algún padre tenga que pasar lo que nosotros vivimos; el dejar en la escuela a nuestros hijos y que nos hayan fallado las autoridades.